Süt Fiyatlarına Zam Mı, İndirim Mi Var! Pastörize ve Çiğ Süt Fiyatları Ne Kadar? Hangi Markette Daha Ucuz? İşte A101, Bim, Migros, CarrefourSA Güncel Süt Fiyatları!
Bir süre önce destek primi almış olan süt ve süt ürünleri bir kez daha zamlanmıştı. Gelen zammın ardından market raflarındaki sütün fiyatı merak edilirken; A101, Bim, Migros, CarrefourSA gibi marketler, süt ürünlerinin etiketlerinde zamlanmaya gitmişti. İşte sizin için güncel zamlı süt fiyatları ve detaylar...
Bir süre önce destek primi almış olan süt ve süt ürünleri bir kez daha zamlanmıştı. Gelen zammın ardından market raflarındaki sütün fiyatı merak edilirken; A101, Bim, Migros, CarrefourSA gibi marketler, süt ürünlerinin etiketlerinde zamlanmaya gitmişti. Bu hafta itibariyle zincir marketlerinde süt indirimleri öne çıkmaya başladı! Peki, pastörize ve çiğ süt fiyatları ne kadar? Süt hangi markette daha ucuz? İşte A101, Bim, Migros, CarrefourSA güncel süt fiyatları…
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24 Ağu 2022 - 23:22 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.