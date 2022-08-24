- 24 Ağu 2022 - 23:22 G: 24 Ağu 2022 - 23:32

Süt Fiyatlarına Zam Mı, İndirim Mi Var! Pastörize ve Çiğ Süt Fiyatları Ne Kadar? Hangi Markette Daha Ucuz? İşte A101, Bim, Migros, CarrefourSA Güncel Süt Fiyatları!

Bir süre önce destek primi almış olan süt ve süt ürünleri bir kez daha zamlanmıştı. Gelen zammın ardından market raflarındaki sütün fiyatı merak edilirken; A101, Bim, Migros, CarrefourSA gibi marketler, süt ürünlerinin etiketlerinde zamlanmaya gitmişti. İşte sizin için güncel zamlı süt fiyatları ve detaylar...

Bir süre önce destek primi almış olan süt ve süt ürünleri bir kez daha zamlanmıştı. Gelen zammın ardından market raflarındaki sütün fiyatı merak edilirken; A101, Bim, Migros, CarrefourSA gibi marketler, süt ürünlerinin etiketlerinde zamlanmaya gitmişti. Bu hafta itibariyle zincir marketlerinde süt indirimleri öne çıkmaya başladı! Peki, pastörize ve çiğ süt fiyatları ne kadar? Süt hangi markette daha ucuz? İşte A101, Bim, Migros, CarrefourSA güncel süt fiyatları…

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24 Ağu 2022 - 23:22 - Yaşam

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