Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’un Damatlığına Verdiği Parayla Tüyler Ürperdi! “Kocam En İyilerine Layıktır” Dedi, Elini Korkak Alıştırmadı! “Yuh Artık!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç’a aldığı damatlığın parası sosyal medyayı salladı geçti! “Kocam en iyilerine layık” diyen Demet Özdemir, elini korkak alıştırmadı ve en mutlu günü için bomba bir para ödedi! İşte merak edilenler…
14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, tam tamına 60 bin dolar değerinde, 4 karatlık bir tektaşı parmağına takmıştı. 26 Ağustos’ta dünya evine girecek olan Demet Özdemir’in kocası Oğuzhan Koç’un damatlığına verdiği para herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.