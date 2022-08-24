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24 Ağu 2022 - 12:46

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’un Damatlığına Verdiği Parayla Tüyler Ürperdi! “Kocam En İyilerine Layıktır” Dedi, Elini Korkak Alıştırmadı! “Yuh Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç’a aldığı damatlığın parası sosyal medyayı salladı geçti! “Kocam en iyilerine layık” diyen Demet Özdemir, elini korkak alıştırmadı ve en mutlu günü için bomba bir para ödedi! İşte merak edilenler…