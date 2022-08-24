- 24 Ağu 2022 - 12:46 G: 24 Ağu 2022 - 12:47

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’un Damatlığına Verdiği Parayla Tüyler Ürperdi! “Kocam En İyilerine Layıktır” Dedi, Elini Korkak Alıştırmadı! “Yuh Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç’a aldığı damatlığın parası sosyal medyayı salladı geçti! “Kocam en iyilerine layık” diyen Demet Özdemir, elini korkak alıştırmadı ve en mutlu günü için bomba bir para ödedi! İşte merak edilenler…

14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, tam tamına 60 bin dolar değerinde, 4 karatlık bir tektaşı parmağına takmıştı. 26 Ağustos’ta dünya evine girecek olan Demet Özdemir’in kocası Oğuzhan Koç’un damatlığına verdiği para herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Ağu 2022 - 12:46 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ayşe’nin Yeni Dizisi Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Torpiliyle Haftalık Öyle Kazançlar Elde Edecek Ki… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! mask
Survivor Ayşe’nin Yeni Dizisi Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Torpiliyle Haftalık Öyle Kazançlar Elde Edecek Ki… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
Masterchef Evinde Bomba Kavga! Şefler Ayırmak Zorunda Kaldı; Acun Medya Araya Girmeseydi… “Toplama Kampı Gibiler!” O İkim Arasında Film Kopmuş… mask
Masterchef Evinde Bomba Kavga! Şefler Ayırmak Zorunda Kaldı; Acun Medya Araya Girmeseydi… “Toplama Kampı Gibiler!” O İkim Arasında Film Kopmuş…
64 Yaşındaki Banu Alkan’ın Çıtır Kocası Başına Bela Oldu! Tutar Dalı Kalmadı; Her Şey Yalan Dolan, Palavra Çıktı! Öyle İddialar Gündeme Geliyor Ki… mask
64 Yaşındaki Banu Alkan’ın Çıtır Kocası Başına Bela Oldu! Tutar Dalı Kalmadı; Her Şey Yalan Dolan, Palavra Çıktı! Öyle İddialar Gündeme Geliyor Ki…
Cem Uzan'ın Eski Eşi Alara Koçibey Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Eren Morova ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Camdaki Kıza Konu Olmuştu… mask
Cem Uzan'ın Eski Eşi Alara Koçibey Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Eren Morova ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Camdaki Kıza Konu Olmuştu…
Ekonomist Özgür Demirtaş’ın Eşi Neslihan Küçükoğlu Demirtaş Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Özgür Demirtaş ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer… mask
Ekonomist Özgür Demirtaş’ın Eşi Neslihan Küçükoğlu Demirtaş Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Özgür Demirtaş ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer…
Pınar Deniz’in İmaj Değişimi Öyle Böyle Değil! “Esmerin Tadı, Kumralın Adı” Deniyordu; Saçını Başını Komple Değiştirdi! “Bu Kim Be!” mask
Pınar Deniz’in İmaj Değişimi Öyle Böyle Değil! “Esmerin Tadı, Kumralın Adı” Deniyordu; Saçını Başını Komple Değiştirdi! “Bu Kim Be!”
Masterchef Fatma Nur’u Somer Şef Yerden Yere Vurdu! “Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu!” Saç Baş Yolduruyor; Yaptıkları Hiç Normal Değil! mask
Masterchef Fatma Nur’u Somer Şef Yerden Yere Vurdu! “Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu!” Saç Baş Yolduruyor; Yaptıkları Hiç Normal Değil!
Masterchef Serpilay Salkım Kimdir? Serpilay Salkım Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Serpilay Salkım Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Masterchef Serpilay Salkım Kimdir? Serpilay Salkım Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Serpilay Salkım Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Kuruçeşme Açıkhava’da Gülben Ergen rüzgârı! Sahne Enerjisi ve Güzelliğiyle Büyüledi... mask
Kuruçeşme Açıkhava’da Gülben Ergen rüzgârı! Sahne Enerjisi ve Güzelliğiyle Büyüledi...
Gönül Dağı Dizisinin Cemile’si Göğüs Dekoltesiyle Nefesleri Kesti! “Veysel Görse Seni Anında Boşar!” Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinin Cemile’si Göğüs Dekoltesiyle Nefesleri Kesti! “Veysel Görse Seni Anında Boşar!” Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Ayşe’nin Yeni Dizisi Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Torpiliyle Haftalık Öyle Kazançlar Elde Edecek Ki… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! mask
Survivor Ayşe’nin Yeni Dizisi Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Torpiliyle Haftalık Öyle Kazançlar Elde Edecek Ki… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
Masterchef Evinde Bomba Kavga! Şefler Ayırmak Zorunda Kaldı; Acun Medya Araya Girmeseydi… “Toplama Kampı Gibiler!” O İkim Arasında Film Kopmuş… mask
Masterchef Evinde Bomba Kavga! Şefler Ayırmak Zorunda Kaldı; Acun Medya Araya Girmeseydi… “Toplama Kampı Gibiler!” O İkim Arasında Film Kopmuş…
Yapı Kredi Tüm Bankalara Promosyon Restini Çekti! Başvuran Emekliye Anında 8.250 TL Nakit Ödeme Yapıyor! Tek Bir Şart Var… Hemen Başvurun Son Gün…! mask
Yapı Kredi Tüm Bankalara Promosyon Restini Çekti! Başvuran Emekliye Anında 8.250 TL Nakit Ödeme Yapıyor! Tek Bir Şart Var… Hemen Başvurun Son Gün…!
64 Yaşındaki Banu Alkan’ın Çıtır Kocası Başına Bela Oldu! Tutar Dalı Kalmadı; Her Şey Yalan Dolan, Palavra Çıktı! Öyle İddialar Gündeme Geliyor Ki… mask
64 Yaşındaki Banu Alkan’ın Çıtır Kocası Başına Bela Oldu! Tutar Dalı Kalmadı; Her Şey Yalan Dolan, Palavra Çıktı! Öyle İddialar Gündeme Geliyor Ki…
Cem Uzan'ın Eski Eşi Alara Koçibey Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Eren Morova ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Camdaki Kıza Konu Olmuştu… mask
Cem Uzan'ın Eski Eşi Alara Koçibey Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Eren Morova ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Camdaki Kıza Konu Olmuştu…
Ayçiçek Yağlarında İndirim Furyası Başladı! Ayçiçek Yağı Fiyatları Ne Kadar, Hangi Markette Daha Ucuz? İşte A101, Bim, Migros, Şok Market Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları! mask
Ayçiçek Yağlarında İndirim Furyası Başladı! Ayçiçek Yağı Fiyatları Ne Kadar, Hangi Markette Daha Ucuz? İşte A101, Bim, Migros, Şok Market Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL