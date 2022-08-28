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28 Ağu 2022 - 21:32

Taze Gelin Demet Özdemir Düğünü İçin Paraya Kıydı! Oğuzhan Koç Bile Bu Kadar Parayı Yan Yana Görmemiştir; Sosyal Medya Sallanıyor! O Hamlesi…

Bu akşam saatlerinde dünya evine girecek olan taze gelin Demet Özdemir’den bomba bir hamle geldi! Düğünü için paraya kıyan Özdemir’in harcadığı parayı duyanlar ise “Oğuzhan Koç bile bu kadar parayı yan yana görmemiştir” yorumlarında bulundular! Sosyal medyayı sallayan Demet Özdemir’in o hamlesi…