- 28 Ağu 2022 - 21:32

Taze Gelin Demet Özdemir Düğünü İçin Paraya Kıydı! Oğuzhan Koç Bile Bu Kadar Parayı Yan Yana Görmemiştir; Sosyal Medya Sallanıyor! O Hamlesi…

Bu akşam saatlerinde dünya evine girecek olan taze gelin Demet Özdemir’den bomba bir hamle geldi! Düğünü için paraya kıyan Özdemir’in harcadığı parayı duyanlar ise “Oğuzhan Koç bile bu kadar parayı yan yana görmemiştir” yorumlarında bulundular! Sosyal medyayı sallayan Demet Özdemir’in o hamlesi…

14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, tam tamına 60 bin dolar değerinde, 4 karatlık bir tektaşı parmağına takmıştı. 26 Ağustos’ta dünya evine girecek olan Demet Özdemir’in kocası Oğuzhan Koç’un damatlığına verdiği para herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Ağu 2022 - 21:32 Ankara- Yaşam

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