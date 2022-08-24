Sivasspor-Malmö Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda Yayınlanacak? Sivasspor-Malmö Maçı saat kaçta başlayacak? Takımların muhtemel 11’leri Kim? İşte Tüm Detaylar.
Sivasspor UEFA Avrupa Ligi arenasına katılmak için turu geçmeyi hedefliyor. Sivasspor-Malmö play off 2. Ayak maçı ne zaman oynanacak? Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11’ler kim? İşte maç ile ilgili merak edilen tüm detaylar…
Temsilcimiz Sivasspor UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına kalabilmek için İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak. Elemeler dahilinde Sivasspor geçtiğimiz hafta İsveç temsilcisine deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. Rıza Çalımbay’ın ekibi Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantepspor ile 1-1 berabere kalmış ardından 2. Haftada Adana Demirspor’a 3-0 yenilmiş ve 3. Haftada da Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. İlk üç haftada henüz galibiyet yüzü göremeyen Sivasspor’un şu anda 2 beraberliği ve 2 de 2 mağlubiyeti bulunmakta. Deplasmanda alınan Malmö mağlubiyetinin ardından da oynanacak 2. Maçta hem galibiyet hasretini sona erdirmek hem de turu atlayarak gruplara kalmak isteyen Sivasspor’un ise Malmö maçı ile ilgili tek parolası galibiyet. Oynanacak Sivasspor-Malmö maçı ile ilgili merak edilenler ise şu şekilde.
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24 Ağu 2022 - 13:53 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.