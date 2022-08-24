Sivasspor-Malmö Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda Yayınlanacak? Sivasspor-Malmö Maçı saat kaçta başlayacak? Takımların muhtemel 11’leri Kim? İşte Tüm Detaylar.

Temsilcimiz Sivasspor UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına kalabilmek için İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak. Elemeler dahilinde Sivasspor geçtiğimiz hafta İsveç temsilcisine deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. Rıza Çalımbay’ın ekibi Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantepspor ile 1-1 berabere kalmış ardından 2. Haftada Adana Demirspor’a 3-0 yenilmiş ve 3. Haftada da Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. İlk üç haftada henüz galibiyet yüzü göremeyen Sivasspor’un şu anda 2 beraberliği ve 2 de 2 mağlubiyeti bulunmakta. Deplasmanda alınan Malmö mağlubiyetinin ardından da oynanacak 2. Maçta hem galibiyet hasretini sona erdirmek hem de turu atlayarak gruplara kalmak isteyen Sivasspor’un ise Malmö maçı ile ilgili tek parolası galibiyet. Oynanacak Sivasspor-Malmö maçı ile ilgili merak edilenler ise şu şekilde.

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