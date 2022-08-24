Demet Özdemir Milyonları Çıra Gibi Yaktı Tutuşturdu! Düğüne 2 Gün Kala Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki… “Oğuzhan’ın Haberi Var Mı?”
Sadece iki gün sonra nişanlısı ünlü şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturacak olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, düğünden önce yeni bir paylaşım daha yaptı. Son paylaşımı ile sosyal medyayı adeta birbirine katan Demet Özdemir’den bir kez daha çok konuşulacak bir paylaşım geldi. İşte çok konuşulacak o paylaşımın detayları...
Sadece iki gün sonra nişanlısı ünlü şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturacak olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, düğünden önce yeni bir paylaşım daha yaptı. Son paylaşımı ile sosyal medyayı adeta birbirine katan Demet Özdemir’den bir kez daha çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Öte yandan Demet Özdemir’in o fotoğrafına gelen yorumlar ise, herkesi hayrete düşürdü! Peki, Demet Özdemir, ne paylaştı? Demet Özdemir, nasıl bir paylaşım yaptı? Demet Özdemir’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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24 Ağu 2022 - 13:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.