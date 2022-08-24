Ece Erken İsyan Etti! Asgari ücret 5500 Lirayken Öyle Bir Şey Sundu Ki… Kimseyi Bulamıyor; Yapayalnız Kaldı! Neler Oluyor?
Ünlüler dünyasında bir süredir devam eden aran bakıcı fiyatlarına ilişkin tartışmaya bugün ünlü sunucu Ece Erken de katıldı. Bir süre önce eşini kaybetmiş olan Ece Erken, annesinin ameliyat olması nedeniyle çocuğu ile tek başına ilgilenmek zorunda kalmaya başladığını daha önce takipçileriyle paylaşmıştı. İşte o paylaşım ile ilgili son gelişmeler...
Ünlüler dünyasında bir süredir devam eden aran bakıcı fiyatlarına ilişkin tartışmaya bugün ünlü sunucu Ece Erken de katıldı. Bir süre önce eşini kaybetmiş olan Ece Erken, annesinin ameliyat olması nedeniyle çocuğu ile tek başına ilgilenmek zorunda kalmaya başladığını daha önce takipçileriyle paylaşmıştı. Bu kez ise, Ece Erken, bakıcıların yeni rakamlarını paylaştı! Peki, Ece Erken bakıcılar ile ilgili ne dedi? Ece Erken artan bakıcı fiyatlarını nasıl değerlendirdi? İşte, detaylar…
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24 Ağu 2022 - 13:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.