Ece Erken İsyan Etti! Asgari ücret 5500 Lirayken Öyle Bir Şey Sundu Ki… Kimseyi Bulamıyor; Yapayalnız Kaldı! Neler Oluyor?

Ünlüler dünyasında bir süredir devam eden aran bakıcı fiyatlarına ilişkin tartışmaya bugün ünlü sunucu Ece Erken de katıldı. Bir süre önce eşini kaybetmiş olan Ece Erken, annesinin ameliyat olması nedeniyle çocuğu ile tek başına ilgilenmek zorunda kalmaya başladığını daha önce takipçileriyle paylaşmıştı. Bu kez ise, Ece Erken, bakıcıların yeni rakamlarını paylaştı! Peki, Ece Erken bakıcılar ile ilgili ne dedi? Ece Erken artan bakıcı fiyatlarını nasıl değerlendirdi? İşte, detaylar…

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