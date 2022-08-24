Gülşen “46 Yaşındayım” Demedi, Yürekleri Hoplattı! “Boyun Kadar Oğlun Var!” Sahne Kıyafeti Yine Olay Yarattı! “Keşke Giymeseydin…”
Sahne yasaklarının kalkmasından bu yana sahnede giydiği kıyafetler ile gündem olan ünlü pop yıldızı Gülşen, geçtiğimiz gün Bodrum’da sahne aldı. Bodrum sahnesinde oldukça iddialı bir kıyafet seçimi gerçekleştiren Gülşen, bir kez daha sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu. İşte detaylar...
Sahne yasaklarının kalkmasından bu yana sahnede giydiği kıyafetler ile gündem olan ünlü pop yıldızı Gülşen, geçtiğimiz gün Bodrum’da sahne aldı. Bodrum sahnesinde oldukça iddialı bir kıyafet seçimi gerçekleştiren Gülşen, bir kez daha sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu. Sanat camiasının giyimine sahip çıktığı Gülşen’e sosyal medya kullanıcılarından çok acımasız yorumlar geldi! Peki, Gülşen sahnede ne giydi? Gülşen’in son sahne kıyafeti nasıldı? Sosyal medya kullanıcıları Gülşen’in sahne kıyafetini nasıl eleştirdi? İşte, detaylar…
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24 Ağu 2022 - 13:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.