Gülşen “46 Yaşındayım” Demedi, Yürekleri Hoplattı! “Boyun Kadar Oğlun Var!” Sahne Kıyafeti Yine Olay Yarattı! “Keşke Giymeseydin…”

Sahne yasaklarının kalkmasından bu yana sahnede giydiği kıyafetler ile gündem olan ünlü pop yıldızı Gülşen, geçtiğimiz gün Bodrum’da sahne aldı. Bodrum sahnesinde oldukça iddialı bir kıyafet seçimi gerçekleştiren Gülşen, bir kez daha sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu. Sanat camiasının giyimine sahip çıktığı Gülşen’e sosyal medya kullanıcılarından çok acımasız yorumlar geldi! Peki, Gülşen sahnede ne giydi? Gülşen’in son sahne kıyafeti nasıldı? Sosyal medya kullanıcıları Gülşen’in sahne kıyafetini nasıl eleştirdi? İşte, detaylar…

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