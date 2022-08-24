Özcan Deniz ve Sevgilisi Dalga Konusu Oldu! “Kızın Yaşında Olunca Normal!” Tepkiler Arka Arkaya; Çıtır Aşkının Paylaşımı Olay Oldu!

Yeni aşka yelken açtığı Samar Dadgar ile bir süredir mutlu bir birliktelik sürdüren Özcan Deniz, bu kez sevgilisine yaptırdığı doğum günü pastası ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Pastayı oldukça çocuksu bulan Özcan Deniz’in takipçileri, ikili arasındaki yaş farkını işin içine katmadan geçemedi. Peki, Özcan Deniz neden eleştirilerin hedefi haline geldi? Samar Dadgar’ın doğum günü pastası sosyal medyada neden ve nasıl eleştirildi? İşte, detaylar…

Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bir süre önce İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu. 50 yaşında olan Özcan Deniz’in 28 yaşındaki Samar Dadgar ile aşk yaşaması pek çok kişi tarafından eleştirirken, ünlü çift bu eleştirilere sık sık birlikte verdikleri romantik pozlar ile yanıt vermişti.

Geçtiğimiz gün yeni yaşını kutlayan Samar Dadgar’a sevgilisi Özcan Deniz’den sürpriz bir parti geldi. Şato ve masal figürlerinin yer aldığı devasa bir doğum günü pastası ile sevgilisinin yeni yaşını kutlayan Özcan Deniz, eleştirilerden ne yazık ki kaçamadı!