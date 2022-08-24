- 24 Ağu 2022 - 14:11 G: 24 Ağu 2022 - 14:18

Masterchef Yarışmasından Bombaları Patlatan 80. İfşa! Hangi Takımın Kazandığı Yine Sosyal Medyaya Sızdı! Stüdyoda Kan Çıkacak; Yaşananlar Akıl Karı Değil!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten gelen ifşalar yaka silktirmeye devam ediyor! Bombaları patlatan 80. ifşa, sosyal medyaya sızınca stüdyoda resmen kan çıktı! Hangi takımın kazanacağı gündeme bomba gibi düşünce, Masterchef izleyicileri isyan etti! Kırmızı takım ve Mavi takım arasında yaşanan mücadelenin kimin kazanacağının sızdırılması, herkesi şaşırttı! İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’in son bölümünde; Mavi takım ve Kırmızı takım arasında mücadele son sürat devam etmişti. Şeflerin istediği yemekleri, en iyi şekilde çıkartmaya çalışan takımların arasından mücadeleyi kazanan Maviler olmuştu. Kırmızı takımdan potaya giden isimler ise Fatma Nur ve Kaan olmuştu. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Masterchef’te hangi takımın maçı kazandığı sızdırıldı! Peki, Kırmızı takım mı kazandı, Mavi takım mı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Ağu 2022 - 14:11 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Evinde Bomba Kavga! Şefler Ayırmak Zorunda Kaldı; Acun Medya Araya Girmeseydi… “Toplama Kampı Gibiler!” O İkim Arasında Film Kopmuş… mask
Masterchef Evinde Bomba Kavga! Şefler Ayırmak Zorunda Kaldı; Acun Medya Araya Girmeseydi… “Toplama Kampı Gibiler!” O İkim Arasında Film Kopmuş…
Masterchef Fatma Nur’u Somer Şef Yerden Yere Vurdu! “Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu!” Saç Baş Yolduruyor; Yaptıkları Hiç Normal Değil! mask
Masterchef Fatma Nur’u Somer Şef Yerden Yere Vurdu! “Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu!” Saç Baş Yolduruyor; Yaptıkları Hiç Normal Değil!
Masterchef Jürilerinin Kazançları Dudak Uçuklattı! En Fazla Kazanan Jüri Belli Oldu! En Zengin İsmi Görünce Çok Şaşıracaksınız! Mehmet Şef, Somer Şef, Danilo Şef… mask
Masterchef Jürilerinin Kazançları Dudak Uçuklattı! En Fazla Kazanan Jüri Belli Oldu! En Zengin İsmi Görünce Çok Şaşıracaksınız! Mehmet Şef, Somer Şef, Danilo Şef…
Masterchef Hamza’dan Yürekleri Sızlatan Haber! Böbrekleri iflas etti... Mehmet Şef Gözyaşlarına Boğuldu; Sadece İki Ay Önce Olanlar Olmuş! Meğer…  mask
Masterchef Hamza’dan Yürekleri Sızlatan Haber! Böbrekleri iflas etti... Mehmet Şef Gözyaşlarına Boğuldu; Sadece İki Ay Önce Olanlar Olmuş! Meğer… 
Masterchef Fatma Nur Şeflere Yaka Silktiriyor! Artık Herkes Son Raddesinde; Yenilir Yutulur Gibi Değil! Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Masterchef Fatma Nur Şeflere Yaka Silktiriyor! Artık Herkes Son Raddesinde; Yenilir Yutulur Gibi Değil! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Masterchef Danilo Şefin Cimriliği Ortalığı Kasıp Kavurdu! Şekilden Şekle Girdi; Sosyal Medya Bunu Konuşmaya Başladı! “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Danilo Şefin Cimriliği Ortalığı Kasıp Kavurdu! Şekilden Şekle Girdi; Sosyal Medya Bunu Konuşmaya Başladı! “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasından Tüyler Ürperten Diskalifiye Haberi! Acun Ilıcalı “İpini Kesin, Gözüm Görmesin!” Dedi! Yakında Evine Sessiz Sedasız Gönderilir! “Rezillik!” mask
Masterchef Yarışmasından Tüyler Ürperten Diskalifiye Haberi! Acun Ilıcalı “İpini Kesin, Gözüm Görmesin!” Dedi! Yakında Evine Sessiz Sedasız Gönderilir! “Rezillik!”
Masterchef Hasan’ın Nişanlısı Güzelliğiyle Büyüledi! Görenler Hayran Kalıyor, Defalarca Kez Bakıyor! “Yengemize Bak Be!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Masterchef Hasan’ın Nişanlısı Güzelliğiyle Büyüledi! Görenler Hayran Kalıyor, Defalarca Kez Bakıyor! “Yengemize Bak Be!” Yorumlar Arka Arkaya…
Masterchef Fatma Nur Tüm Yarışmacılarla Kavga Etti! Mehmet Şef Bıkıp Usandı, Artık Tiksinerek Bakıyor! “Ya Ne Olur Evine Gönderin!” mask
Masterchef Fatma Nur Tüm Yarışmacılarla Kavga Etti! Mehmet Şef Bıkıp Usandı, Artık Tiksinerek Bakıyor! “Ya Ne Olur Evine Gönderin!”
Masterchef Makbule Cingiz Kimdir? Makbule Cingiz Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Makbule Cingiz Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Masterchef Makbule Cingiz Kimdir? Makbule Cingiz Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Makbule Cingiz Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Özcan Deniz ve Sevgilisi Dalga Konusu Oldu! “Kızın Yaşında Olunca Normal!” Tepkiler Arka Arkaya; Çıtır Aşkının Paylaşımı Olay Oldu! mask
Özcan Deniz ve Sevgilisi Dalga Konusu Oldu! “Kızın Yaşında Olunca Normal!” Tepkiler Arka Arkaya; Çıtır Aşkının Paylaşımı Olay Oldu!
Gülşen “46 Yaşındayım” Demedi, Yürekleri Hoplattı! “Boyun Kadar Oğlun Var!” Sahne Kıyafeti Yine Olay Yarattı! “Keşke Giymeseydin…” mask
Gülşen “46 Yaşındayım” Demedi, Yürekleri Hoplattı! “Boyun Kadar Oğlun Var!” Sahne Kıyafeti Yine Olay Yarattı! “Keşke Giymeseydin…”
İlayda Alişan, Islak Bikinisiyle Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Kalbimin Ritmini Bozmaya Ne Hakkın Var!” Görenler Yanıp Tutuşuyor, “Ateşli” Yorumlar Gırla… mask
İlayda Alişan, Islak Bikinisiyle Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Kalbimin Ritmini Bozmaya Ne Hakkın Var!” Görenler Yanıp Tutuşuyor, “Ateşli” Yorumlar Gırla…
Ece Erken İsyan Etti! Asgari ücret 5500 Lirayken Öyle Bir Şey Sundu Ki… Kimseyi Bulamıyor; Yapayalnız Kaldı! Neler Oluyor? mask
Ece Erken İsyan Etti! Asgari ücret 5500 Lirayken Öyle Bir Şey Sundu Ki… Kimseyi Bulamıyor; Yapayalnız Kaldı! Neler Oluyor?
Demet Özdemir Milyonları Çıra Gibi Yaktı Tutuşturdu! Düğüne 2 Gün Kala Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki… “Oğuzhan’ın Haberi Var Mı?” mask
Demet Özdemir Milyonları Çıra Gibi Yaktı Tutuşturdu! Düğüne 2 Gün Kala Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki… “Oğuzhan’ın Haberi Var Mı?”
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’un Damatlığına Verdiği Parayla Tüyler Ürperdi! “Kocam En İyilerine Layıktır” Dedi, Elini Korkak Alıştırmadı! “Yuh Artık!” mask
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’un Damatlığına Verdiği Parayla Tüyler Ürperdi! “Kocam En İyilerine Layıktır” Dedi, Elini Korkak Alıştırmadı! “Yuh Artık!”
Survivor Ayşe’nin Yeni Dizisi Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Torpiliyle Haftalık Öyle Kazançlar Elde Edecek Ki… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! mask
Survivor Ayşe’nin Yeni Dizisi Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Torpiliyle Haftalık Öyle Kazançlar Elde Edecek Ki… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
Masterchef Evinde Bomba Kavga! Şefler Ayırmak Zorunda Kaldı; Acun Medya Araya Girmeseydi… “Toplama Kampı Gibiler!” O İkim Arasında Film Kopmuş… mask
Masterchef Evinde Bomba Kavga! Şefler Ayırmak Zorunda Kaldı; Acun Medya Araya Girmeseydi… “Toplama Kampı Gibiler!” O İkim Arasında Film Kopmuş…
64 Yaşındaki Banu Alkan’ın Çıtır Kocası Başına Bela Oldu! Tutar Dalı Kalmadı; Her Şey Yalan Dolan, Palavra Çıktı! Öyle İddialar Gündeme Geliyor Ki… mask
64 Yaşındaki Banu Alkan’ın Çıtır Kocası Başına Bela Oldu! Tutar Dalı Kalmadı; Her Şey Yalan Dolan, Palavra Çıktı! Öyle İddialar Gündeme Geliyor Ki…
Cem Uzan'ın Eski Eşi Alara Koçibey Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Eren Morova ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Camdaki Kıza Konu Olmuştu… mask
Cem Uzan'ın Eski Eşi Alara Koçibey Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Eren Morova ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Camdaki Kıza Konu Olmuştu…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Özcan Deniz ve Sevgilisi Dalga Konusu Oldu! “Kızın Yaşında Olunca Normal!” Tepkiler Arka Arkaya; Çıtır Aşkının Paylaşımı Olay Oldu! mask
Özcan Deniz ve Sevgilisi Dalga Konusu Oldu! “Kızın Yaşında Olunca Normal!” Tepkiler Arka Arkaya; Çıtır Aşkının Paylaşımı Olay Oldu!
Gülşen “46 Yaşındayım” Demedi, Yürekleri Hoplattı! “Boyun Kadar Oğlun Var!” Sahne Kıyafeti Yine Olay Yarattı! “Keşke Giymeseydin…” mask
Gülşen “46 Yaşındayım” Demedi, Yürekleri Hoplattı! “Boyun Kadar Oğlun Var!” Sahne Kıyafeti Yine Olay Yarattı! “Keşke Giymeseydin…”
Sivasspor-Malmö Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda Yayınlanacak? Sivasspor-Malmö Maçı saat kaçta başlayacak? Takımların muhtemel 11’leri Kim? İşte Tüm Detaylar. mask
Sivasspor-Malmö Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda Yayınlanacak? Sivasspor-Malmö Maçı saat kaçta başlayacak? Takımların muhtemel 11’leri Kim? İşte Tüm Detaylar.
İlayda Alişan, Islak Bikinisiyle Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Kalbimin Ritmini Bozmaya Ne Hakkın Var!” Görenler Yanıp Tutuşuyor, “Ateşli” Yorumlar Gırla… mask
İlayda Alişan, Islak Bikinisiyle Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Kalbimin Ritmini Bozmaya Ne Hakkın Var!” Görenler Yanıp Tutuşuyor, “Ateşli” Yorumlar Gırla…
Ece Erken İsyan Etti! Asgari ücret 5500 Lirayken Öyle Bir Şey Sundu Ki… Kimseyi Bulamıyor; Yapayalnız Kaldı! Neler Oluyor? mask
Ece Erken İsyan Etti! Asgari ücret 5500 Lirayken Öyle Bir Şey Sundu Ki… Kimseyi Bulamıyor; Yapayalnız Kaldı! Neler Oluyor?
Demet Özdemir Milyonları Çıra Gibi Yaktı Tutuşturdu! Düğüne 2 Gün Kala Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki… “Oğuzhan’ın Haberi Var Mı?” mask
Demet Özdemir Milyonları Çıra Gibi Yaktı Tutuşturdu! Düğüne 2 Gün Kala Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki… “Oğuzhan’ın Haberi Var Mı?”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL