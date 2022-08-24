Masterchef Yarışmasından Bombaları Patlatan 80. İfşa! Hangi Takımın Kazandığı Yine Sosyal Medyaya Sızdı! Stüdyoda Kan Çıkacak; Yaşananlar Akıl Karı Değil!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten gelen ifşalar yaka silktirmeye devam ediyor! Bombaları patlatan 80. ifşa, sosyal medyaya sızınca stüdyoda resmen kan çıktı! Hangi takımın kazanacağı gündeme bomba gibi düşünce, Masterchef izleyicileri isyan etti! Kırmızı takım ve Mavi takım arasında yaşanan mücadelenin kimin kazanacağının sızdırılması, herkesi şaşırttı! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’in son bölümünde; Mavi takım ve Kırmızı takım arasında mücadele son sürat devam etmişti. Şeflerin istediği yemekleri, en iyi şekilde çıkartmaya çalışan takımların arasından mücadeleyi kazanan Maviler olmuştu. Kırmızı takımdan potaya giden isimler ise Fatma Nur ve Kaan olmuştu. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Masterchef’te hangi takımın maçı kazandığı sızdırıldı! Peki, Kırmızı takım mı kazandı, Mavi takım mı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.