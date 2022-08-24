Masterchef Yarışmasından Bombaları Patlatan 80. İfşa! Hangi Takımın Kazandığı Yine Sosyal Medyaya Sızdı! Stüdyoda Kan Çıkacak; Yaşananlar Akıl Karı Değil!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’in son bölümünde; Mavi takım ve Kırmızı takım arasında mücadele son sürat devam etmişti. Şeflerin istediği yemekleri, en iyi şekilde çıkartmaya çalışan takımların arasından mücadeleyi kazanan Maviler olmuştu. Kırmızı takımdan potaya giden isimler ise Fatma Nur ve Kaan olmuştu. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Masterchef’te hangi takımın maçı kazandığı sızdırıldı! Peki, Kırmızı takım mı kazandı, Mavi takım mı?

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