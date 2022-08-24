- 24 Ağu 2022 - 14:20 G: 24 Ağu 2022 - 14:34

Ayça Ayşin Turan’ı Daha Önce Böyle Görmediniz! Yorumlar Yağmuruna Tutuldu; Sosyal Medya Resmen Sallandı! “Yok Artık!”

Ünlüler dünyasının yakından takip edilen isimlerinden olan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftinin tatili bitti. İstanbul’a geri dönen Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftinin ilk işi ise, döndüklerini takipçilerine duyurmak oldu. Kameralar karşısına birlikte geçen Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftinin son pozunda dikkat çeken bir detay oldukça çok konuşuldu.

Ünlüler dünyasının yakından takip edilen isimlerinden olan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftinin tatili bitti. İstanbul’a geri dönen Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftinin ilk işi ise, döndüklerini takipçilerine duyurmak oldu. Kameralar karşısına birlikte geçen Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftinin son pozunda dikkat çeken bir detay ise, sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çifti ne paylaştı? Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftinin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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24 Ağu 2022 - 14:20 - Magazin

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