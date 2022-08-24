Başakşehir-Antwerp Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda Yayınlanacak? Başakşehir-Antwerp Maçı saat kaçta başlayacak? Takımların muhtemel 11’leri Kimler? İşte Tüm Detaylar.
Temsilcimiz Başakşehir UEFA Konferans Ligi grup aşamalarında Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir- Royal Antwerp maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Takımların muhtemel 11’leri kimler? İşte merak edilen tüm detaylar…
Ligimizin güçlü ekiplerinden Başakşehir Konferans Ligi grup aşamaları öncesi Antwerp ile 2. ön eleme maçına çıkacak. İki takımın ilk maçı ise geçtiğimiz hafta Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanmış ve takımların karşılıklı golleri ile karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti. Bu skorun 90 dakika korunması halinde ise takımlar uzatma sürelerinde ya da penaltılar ile yenişmeye çalışacak. Emre Belezoğlu yönetimindeki Başakşehir’in ise tek amacı maçı kazanarak elemeyi geçmek ve Konferans Ligi gruplarına katılmak. Ülke puanı ve prestiji için oldukça önemli olan bu maçın ise yayınlanacağı kanal, maçın başlangıç saati ve muhtemel ilk 11’ler gibi detayları ise şu şekilde.
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24 Ağu 2022 - 14:37 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.