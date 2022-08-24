Baba Dizisine Bomba İsim Giriş Yaptı! Artık Ne Büşra’ya Gerek Var Ne de Elif’e… İmzalar Atıldı; Ortalık Sallanacak…

Show TV ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Baba dizisi, geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlamış ve sezonun sonuna doğru atağa geçerek, ikinci sezonunu garantilemişti. Yeni sezon için hazırlıklara başlayan Baba dizisi, bazı oyuncularına veda edeceğini daha önce duyurmuştu. Baba dizisinden bu kez gelen haber ise, diziye transfer olan sürpriz isimler ile ilgili oldu! Peki, Baba dizisi yeni sezonu ne zaman başlayacak? Baba dizisi, ikinci sezon tarihi belli mi? Baba dizisine kim transfer oldu? İşte, detaylar…