Baba Dizisine Bomba İsim Giriş Yaptı! Artık Ne Büşra’ya Gerek Var Ne de Elif’e… İmzalar Atıldı; Ortalık Sallanacak…
Show TV ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Baba dizisi, geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlamış ve sezonun sonuna doğru atağa geçerek, ikinci sezonunu garantilemişti. Yeni sezon için hazırlıklara başlayan Baba dizisi, bazı oyuncularına veda edeceğini daha önce duyurmuştu. Yeni sezon ile birlikte yeni oyuncuların katıldığı dizi ile ilgili detaylar haberimizde...
Show TV ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Baba dizisi, geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlamış ve sezonun sonuna doğru atağa geçerek, ikinci sezonunu garantilemişti. Yeni sezon için hazırlıklara başlayan Baba dizisi, bazı oyuncularına veda edeceğini daha önce duyurmuştu. Baba dizisinden bu kez gelen haber ise, diziye transfer olan sürpriz isimler ile ilgili oldu! Peki, Baba dizisi yeni sezonu ne zaman başlayacak? Baba dizisi, ikinci sezon tarihi belli mi? Baba dizisine kim transfer oldu? İşte, detaylar…
24 Ağu 2022 - 14:33 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.