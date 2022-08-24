- 24 Ağu 2022 - 14:33 G: 24 Ağu 2022 - 14:38

Baba Dizisine Bomba İsim Giriş Yaptı! Artık Ne Büşra’ya Gerek Var Ne de Elif’e… İmzalar Atıldı; Ortalık Sallanacak…

Show TV ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Baba dizisi, geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlamış ve sezonun sonuna doğru atağa geçerek, ikinci sezonunu garantilemişti. Yeni sezon için hazırlıklara başlayan Baba dizisi, bazı oyuncularına veda edeceğini daha önce duyurmuştu. Yeni sezon ile birlikte yeni oyuncuların katıldığı dizi ile ilgili detaylar haberimizde...

Show TV ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Baba dizisi, geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlamış ve sezonun sonuna doğru atağa geçerek, ikinci sezonunu garantilemişti. Yeni sezon için hazırlıklara başlayan Baba dizisi, bazı oyuncularına veda edeceğini daha önce duyurmuştu. Baba dizisinden bu kez gelen haber ise, diziye transfer olan sürpriz isimler ile ilgili oldu! Peki, Baba dizisi yeni sezonu ne zaman başlayacak? Baba dizisi, ikinci sezon tarihi belli mi? Baba dizisine kim transfer oldu? İşte, detaylar…

24 Ağu 2022 - 14:33 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Tozluyaka Dizisi Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? Tozluyaka Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Tozluyaka Hangi Kanalda Yayınlanıyor? mask
Tozluyaka Dizisi Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? Tozluyaka Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Tozluyaka Hangi Kanalda Yayınlanıyor?
Tuzak Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Tuzak Dizisi Hangi Kanalda, Ne Zaman Yayınlanıyor? İşte Tuzak Dizisinin Konusu ve Oyuncuları… mask
Tuzak Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Tuzak Dizisi Hangi Kanalda, Ne Zaman Yayınlanıyor? İşte Tuzak Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…
Aziz Dizisinin Neden Yayından Kaldırıldığı Ortaya Çıktı! Show TV Kalemlerini Kırdı, Attı; Milyonlar Hayatının Şokunu Yaşıyor! Meğer Sırf Bu Yüzden… mask
Aziz Dizisinin Neden Yayından Kaldırıldığı Ortaya Çıktı! Show TV Kalemlerini Kırdı, Attı; Milyonlar Hayatının Şokunu Yaşıyor! Meğer Sırf Bu Yüzden…
Gönül Dağı Dilek FOX TV’ye Transfer Oldu! Dilek Karakterinden Sonra Milyonlar “İllallah” Edecek!” Senaryo Çoktan Eline Ulaştı! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dilek FOX TV’ye Transfer Oldu! Dilek Karakterinden Sonra Milyonlar “İllallah” Edecek!” Senaryo Çoktan Eline Ulaştı! Neler Oluyor?
Cansu Dere’den Camdaki Kız Bombası! Nalan Şimdi Hapı Yuttu, Dertlerden Dert Beğenecek! Öyle Bir Karakterle Geliyor Ki… “Yandın Nalan!” mask
Cansu Dere’den Camdaki Kız Bombası! Nalan Şimdi Hapı Yuttu, Dertlerden Dert Beğenecek! Öyle Bir Karakterle Geliyor Ki… “Yandın Nalan!”
Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam Hangi Kanalda Yayınlanıyor? İşte Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…. mask
Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam Hangi Kanalda Yayınlanıyor? İşte Dizisinin Konusu ve Oyuncuları….
Kardeşlerim Dizisi Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? Kardeşlerim Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Kardeşlerim Dizisi Yeni Sezon Tarihi Açıklandı Mı? mask
Kardeşlerim Dizisi Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? Kardeşlerim Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Kardeşlerim Dizisi Yeni Sezon Tarihi Açıklandı Mı?
Aldatmak Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Aldatmak Dizisi Hangi Kanalda, Ne Zaman Yayınlanıyor? İşte Aldatmak Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…. mask
Aldatmak Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Aldatmak Dizisi Hangi Kanalda, Ne Zaman Yayınlanıyor? İşte Aldatmak Dizisinin Konusu ve Oyuncuları….
Acun Ilıcalı Yemekteyiz Programına Rekor Ödül Açıkladı! Rakamı Görenlerin Dudağı Uçukladı! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büyük Ödül Ne Kadar? mask
Acun Ilıcalı Yemekteyiz Programına Rekor Ödül Açıkladı! Rakamı Görenlerin Dudağı Uçukladı! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büyük Ödül Ne Kadar?
TRT1 Kara Tahta Dizisinin Fişini Çekti! Yeni Sezon Başlamadan Final Tarihini Açıklandı; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Tüm Başrol Oyuncuları İşsiz Kalınca… mask
TRT1 Kara Tahta Dizisinin Fişini Çekti! Yeni Sezon Başlamadan Final Tarihini Açıklandı; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Tüm Başrol Oyuncuları İşsiz Kalınca…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başakşehir-Antwerp Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda Yayınlanacak? Başakşehir-Antwerp Maçı saat kaçta başlayacak? Takımların muhtemel 11’leri Kimler? İşte Tüm Detaylar. mask
Başakşehir-Antwerp Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda Yayınlanacak? Başakşehir-Antwerp Maçı saat kaçta başlayacak? Takımların muhtemel 11’leri Kimler? İşte Tüm Detaylar.
Baba Dizisine Bomba İsim Giriş Yaptı! Artık Ne Büşra’ya Gerek Var Ne de Elif’e… İmzalar Atıldı; Ortalık Sallanacak… mask
Baba Dizisine Bomba İsim Giriş Yaptı! Artık Ne Büşra’ya Gerek Var Ne de Elif’e… İmzalar Atıldı; Ortalık Sallanacak…
Ayça Ayşin Turan’ı Daha Önce Böyle Görmediniz! Yorumlar Yağmuruna Tutuldu; Sosyal Medya Resmen Sallandı! “Yok Artık!” mask
Ayça Ayşin Turan’ı Daha Önce Böyle Görmediniz! Yorumlar Yağmuruna Tutuldu; Sosyal Medya Resmen Sallandı! “Yok Artık!”
Masterchef Yarışmasından Bombaları Patlatan 80. İfşa! Hangi Takımın Kazandığı Yine Sosyal Medyaya Sızdı! Stüdyoda Kan Çıkacak; Yaşananlar Akıl Karı Değil! mask
Masterchef Yarışmasından Bombaları Patlatan 80. İfşa! Hangi Takımın Kazandığı Yine Sosyal Medyaya Sızdı! Stüdyoda Kan Çıkacak; Yaşananlar Akıl Karı Değil!
Özcan Deniz ve Sevgilisi Dalga Konusu Oldu! “Kızın Yaşında Olunca Normal!” Tepkiler Arka Arkaya; Çıtır Aşkının Paylaşımı Olay Oldu! mask
Özcan Deniz ve Sevgilisi Dalga Konusu Oldu! “Kızın Yaşında Olunca Normal!” Tepkiler Arka Arkaya; Çıtır Aşkının Paylaşımı Olay Oldu!
Gülşen “46 Yaşındayım” Demedi, Yürekleri Hoplattı! “Boyun Kadar Oğlun Var!” Sahne Kıyafeti Yine Olay Yarattı! “Keşke Giymeseydin…” mask
Gülşen “46 Yaşındayım” Demedi, Yürekleri Hoplattı! “Boyun Kadar Oğlun Var!” Sahne Kıyafeti Yine Olay Yarattı! “Keşke Giymeseydin…”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL