Seda Sayan’dan “Yeni Gelin” Gibi Pozlar! Minicik Şortunun İçinde Süzüle Süzüle Öyle Pozlar Verdi Ki… Çıtır Kocadan Sonra Bir Değişti Pir Değişti!
Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan’dan gelen dekolteli pozlar ortalığı ayağa kaldırdı! Kimisi Seda Sayan’a “Yeni gelin” derken; kimisi ise “Çıtır kocadan sonra çok değişti” yorumlarında bulundu! Minicik şortunun içinde süzüle süzüle pozlar veren Seda Sayan, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
14 Şubat Sevgililer Günü’nde kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten’den evlenme teklifi almıştı. Mayıs ayında Prag’ta evlenmeyi planlayan Seda Sayan, vize sorunları yaşayınca Nisan ayına düğünlerini çekmişlerdi. Gelinliğinin içinde kusursuz görünmek için bölgesel incelme işlemleri yaptıran Seda Sayan, adeta bambaşkasına dönüşmüştü. Seda Sayan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise gündemi sallayıp geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.