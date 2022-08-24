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24 Ağu 2022 - 16:54

Seda Sayan’dan “Yeni Gelin” Gibi Pozlar! Minicik Şortunun İçinde Süzüle Süzüle Öyle Pozlar Verdi Ki… Çıtır Kocadan Sonra Bir Değişti Pir Değişti!

Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan’dan gelen dekolteli pozlar ortalığı ayağa kaldırdı! Kimisi Seda Sayan’a “Yeni gelin” derken; kimisi ise “Çıtır kocadan sonra çok değişti” yorumlarında bulundu! Minicik şortunun içinde süzüle süzüle pozlar veren Seda Sayan, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…