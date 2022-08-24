- 24 Ağu 2022 - 17:54

Hande Erçel’in Sır Gibi Sakladığı Babası Ortaya Çıktı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor; Hem Çok Benziyorlar Hem Alakaları Yok! “Bu Nasıl İş!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in sır gibi sakladığı babası sonunda ortaya çıktı! Bir bakanın bir daha baktığı Hande Erçel’in babası, kızı Hande Erçel’le hem çok benziyor hem de hiç alakaları yok! Hayranlarından “Bu nasıl iş” yorumlarını alan Hande Erçel, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel, dizideki partneri Kerem Bürsin’le uzun bir aşk yaşamıştı. Bir anda ayrılma kararı alan Hande Erçel, sevenlerini derinden üzmüştü. Ayrılık kararından birkaç hafta sonra Hande Erçel’in adı Kaan Yıldırım’la anılmaya başlamıştı. Şimdilerde kalbinin boş olduğu bilinen Hande Erçel’in babası herkesi şoktan şoka soktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Ağu 2022 - 17:54 Ankara- Gündem

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