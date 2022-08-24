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24 Ağu 2022 - 17:54

Hande Erçel’in Sır Gibi Sakladığı Babası Ortaya Çıktı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor; Hem Çok Benziyorlar Hem Alakaları Yok! “Bu Nasıl İş!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in sır gibi sakladığı babası sonunda ortaya çıktı! Bir bakanın bir daha baktığı Hande Erçel’in babası, kızı Hande Erçel’le hem çok benziyor hem de hiç alakaları yok! Hayranlarından “Bu nasıl iş” yorumlarını alan Hande Erçel, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…