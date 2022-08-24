Kahvaltıya Gelini, Görümcesi, Kaynanası Gelecekler Dikkat! 10 Dakikada Hazırlayıp; Lezzet Komasına Sokacaksınız! 5 Yıldır Kimseye Bu Tarifin Sırrı Verilmemişti…
Kahvaltıya gelini, görümcesi, kaynanası ya da yakınlarından biri gelecek olanlar dikkat! Bu tarifi sadece 10 dakikada hazırlayacak ve tadına bakanları bile lezzet komasına sokacaksınız! 5 yıldır kimse tarifi verilmeyen pankek tarifi, bir kez yapanların bağımlısı olduğu bir yemek haline geldi! İşte mutfaklarınızı şenlendirecek o tarif…
7’den 70’e herkesin bayılarak yediği ürünlerin ilk 10’unda bulunan pankek, doğru yapılmadığı takdirde eziyete dönüşebiliyor! Hoş tadı ve lezzetli hamuruyla bir yiyenin defalarca kez yemek istediği pankek tarifini sizler için özel olarak hazırladık! 5 yıldır saklanan püf noktalara dikkat etmeniz durumunda pufidik pankekleriniz sofralarınızın şenliği olacak! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.