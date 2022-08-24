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24 Ağu 2022 - 19:10

Kahvaltıya Gelini, Görümcesi, Kaynanası Gelecekler Dikkat! 10 Dakikada Hazırlayıp; Lezzet Komasına Sokacaksınız! 5 Yıldır Kimseye Bu Tarifin Sırrı Verilmemişti…

Kahvaltıya gelini, görümcesi, kaynanası ya da yakınlarından biri gelecek olanlar dikkat! Bu tarifi sadece 10 dakikada hazırlayacak ve tadına bakanları bile lezzet komasına sokacaksınız! 5 yıldır kimse tarifi verilmeyen pankek tarifi, bir kez yapanların bağımlısı olduğu bir yemek haline geldi! İşte mutfaklarınızı şenlendirecek o tarif…