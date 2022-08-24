- 24 Ağu 2022 - 19:28 G: 24 Ağu 2022 - 19:46

Ezel Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Kanal Kararı Açıklandı; Tek Bir Görsel Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Kenan İmirzalıoğlu Detayı Seyircileri Çılgına Çevirdi!

Yayınlandığı döneme damgasını vuran diziler arasında yerini alan Ezel dizisi yeniden ekranlara döneceği gündeme bomba gibi düştü! Kanaldan gelen bomba karar, seyircilerin tüylerini ürpertti! Sosyal medyada yayılan tek bir görselin milyonları ayağa kaldırması ve görselde dizinin hem Ömer’i hem de Ezel’i olan Kenan İmirzalıoğlu’nun olması milyonları çılgına çevirdi! Peki, neler oluyor?

Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Yiğit Özşener, Bade İşçil, Haluk Bilginer ve Rıza Kocaoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Ezel dizisi, her bölümünde seyircilerin tüylerini ürperiyordu. Ömer’in Ezel’e dönüşme hikayesini ilmek ilmek işleyen Ezel dizisinin yeniden ekranlara geleceğine dair iddialar sık sık gündeme geliyordu ama konu bir türlü netlik kazanmıyordu! Peki, şimdi neler oluyor?

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24 Ağu 2022 - 19:28 Ankara- Yaşam

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Ezel Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Kanal Kararı Açıklandı; Tek Bir Görsel Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Kenan İmirzalıoğlu Detayı Seyircileri Çılgına Çevirdi! mask
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