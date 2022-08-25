Civan Canova’nın Cenazesinde Büyük Rezillik! Milyonları Hiçe Saydı; Yersiz Zamansız Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… “Yok Artık!”
En son Üç Kuruş dizisinde rol alarak bu sezon ekranlarda bulunan ünlü oyuncu Civan Canova, geçtiğimiz günlerde yaşamını kaybetmişti. Dün son yolculuğuna uğurlanan Civan Canova’nın cenazesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Civan Canova’nın cenazesinde yaşanan bu olaydan en çok etkilenen ise, ünlü oyuncunun eski eşi Açelya Akkoyun oldu. İşte detaylar...
En son Üç Kuruş dizisinde rol alarak bu sezon ekranlarda bulunan ünlü oyuncu Civan Canova, geçtiğimiz günlerde yaşamını kaybetmişti. Dün son yolculuğuna uğurlanan Civan Canova’nın cenazesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Civan Canova’nın cenazesinde yaşanan bu olaydan en çok etkilenen ise, ünlü oyuncunun eski eşi Açelya Akkoyun oldu. Peki, Civan Canova neden, ne zaman öldü? Civan Canova’nın cenazesinde ne oldu? Civan Canova’nın cenazesinde neler yaşandı? İşte, detaylar…
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25 Ağu 2022 - 16:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.