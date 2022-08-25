Civan Canova’nın Cenazesinde Büyük Rezillik! Milyonları Hiçe Saydı; Yersiz Zamansız Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… “Yok Artık!”

En son Üç Kuruş dizisinde rol alarak bu sezon ekranlarda bulunan ünlü oyuncu Civan Canova, geçtiğimiz günlerde yaşamını kaybetmişti. Dün son yolculuğuna uğurlanan Civan Canova’nın cenazesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Civan Canova’nın cenazesinde yaşanan bu olaydan en çok etkilenen ise, ünlü oyuncunun eski eşi Açelya Akkoyun oldu. Peki, Civan Canova neden, ne zaman öldü? Civan Canova’nın cenazesinde ne oldu? Civan Canova’nın cenazesinde neler yaşandı? İşte, detaylar…

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