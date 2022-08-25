Acun Ilıcalı’nın Abisini Görenler Dilini Yuttu! Hem Çok Benziyorlar Hem Hiç Alakaları Yok! “Daha Yakışıklı” Görenler Hayran Kaldı!
Medya dünyasının popüler isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’nın bir abisi olduğu ortaya çıktı. Herhangi bir sosyal medya hesabı bulunmayan abi Ömer Cenker Ilıcalı’nın resmini görenler gözlerine inanamadı. İkili arasındaki benzerlik bir hayli dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları bu benzerliği ilginç yorumlar ile karşıladı. İşte o detaylar...
Medya dünyasının popüler isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’nın bir abisi olduğu ortaya çıktı. Herhangi bir sosyal medya hesabı bulunmayan abi Ömer Cenker Ilıcalı’nın resmini görenler gözlerine inanamadı. İkili arasındaki benzerlik bir hayli dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları bu benzerliği ilginç yorumlar ile karşıladı. Peki, Acun Ilıcalı’nın abisi Ömer Cenker Ilıcalı kimdir? Ömer Cenker Ilıcalı kaç yaşında? Ömer Cenker Ilıcalı mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…
25 Ağu 2022 - 16:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.