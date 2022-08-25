- 25 Ağu 2022 - 17:28 G: 25 Ağu 2022 - 17:29

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Bomba Değişiklik! Şevki Sözen Gidiyor; O İsim Yeniden Geliyor… Son Dakika Bilgisi Basına Sızdı!

ATV ekranlarının en beğenilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Ser programından bomba bir değişiklik geldi! Şevki Sözen’in evine döneceği, o ismin ise yeniden geleceği basına sızdı! Müge Anlı sevenlerini şokta şoka sokan bu durum; ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert’in başlamasına günler kala yaşanan değişim ne?

Programında ele aldığı konularla gündemden düşmek nedir bilmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert’in 29 Ağustos tarihinden yeniden ekranlara geleceği biliniyordu. Yayına günler kala yaşanan değişiklik ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Şevki Sözen’in yerine gelecek olan ismin önceden Müge Anlı’nın çalıştığı isim olması herkesin çok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Ağu 2022 - 17:28 Ankara- Yaşam

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı Cephesinde Kıyametler Kopuyor! Can Dostuydu; “Sağ Kolu” Olarak Biliniyordu… Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Stüdyoda Çıkan Kavganın Ardından Kıyametler Kopuyor… mask
Müge Anlı Cephesinde Kıyametler Kopuyor! Can Dostuydu; “Sağ Kolu” Olarak Biliniyordu… Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Stüdyoda Çıkan Kavganın Ardından Kıyametler Kopuyor…
Müge Anlı’dan Bomba Son Dakika Açıklaması Geldi! Stüdyoda İşler Birbirine Girmişti; ATV Zorunlu Gecikme Kararı Vermişti… İşin Perde Arkası Aralandı! Meğer… mask
Müge Anlı’dan Bomba Son Dakika Açıklaması Geldi! Stüdyoda İşler Birbirine Girmişti; ATV Zorunlu Gecikme Kararı Vermişti… İşin Perde Arkası Aralandı! Meğer…
Müge Anlı’ndan Sevenlerine Kahreden Haber! ATV Zorunlu Olarak Durdurmak Zorunda Kaldı; Programdan Gelen Son Dakika Haberi Yıktı! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı’ndan Sevenlerine Kahreden Haber! ATV Zorunlu Olarak Durdurmak Zorunda Kaldı; Programdan Gelen Son Dakika Haberi Yıktı! Neler Oluyor?
Müge Anlı Hakkında Bomba İddia! Eşi İstedi, O Yaptırdı; Böylesi Daha Önce Ne Duyuldu, Ne Görüldü! Meğer Aşk İnsana Neler Yaptırıyormuş… mask
Müge Anlı Hakkında Bomba İddia! Eşi İstedi, O Yaptırdı; Böylesi Daha Önce Ne Duyuldu, Ne Görüldü! Meğer Aşk İnsana Neler Yaptırıyormuş…
Müge Anlı Hamile Mi? Eşiyle Yan Yana Çekilen İlk Fotoğrafındaki Tek Detay Her Şeyi Ele Verdi! Evlendikten 2 Ay Sonra… “Yok Artık!” mask
Müge Anlı Hamile Mi? Eşiyle Yan Yana Çekilen İlk Fotoğrafındaki Tek Detay Her Şeyi Ele Verdi! Evlendikten 2 Ay Sonra… “Yok Artık!”
Müge Anlı’nın Annesini Görenler Hayran Kaldı! O Pozlar İlk Kez Yayınlandı! Annesine Olan Benzerliğiyle Şok Etti! Meğer... mask
Müge Anlı’nın Annesini Görenler Hayran Kaldı! O Pozlar İlk Kez Yayınlandı! Annesine Olan Benzerliğiyle Şok Etti! Meğer...
Esra Erol’dan Müge Anlı’ya “Kıyamet Kopartacak” Düğün Hediyesi! Müge Anlı Uykuyu Unuttu; İntikamı Çok Sert Oldu! Gelen Hediye Sonrasında… mask
Esra Erol’dan Müge Anlı’ya “Kıyamet Kopartacak” Düğün Hediyesi! Müge Anlı Uykuyu Unuttu; İntikamı Çok Sert Oldu! Gelen Hediye Sonrasında…
Müge Anlı’dan Bomba Açıklama Geldi! Kimsenin Aklının Ucundan Böyle Bir Tarih Vereceği Geçmezdi; ATV İmzaları Attırdı! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı’dan Bomba Açıklama Geldi! Kimsenin Aklının Ucundan Böyle Bir Tarih Vereceği Geçmezdi; ATV İmzaları Attırdı! Neler Oluyor?
Müge Anlı ile Tatlı Sert Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? Müge Anlı Ne Zaman Başlayacak? Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert 15. Yeni Sezon Tarihi Açıklandı Mı? mask
Müge Anlı ile Tatlı Sert Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? Müge Anlı Ne Zaman Başlayacak? Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert 15. Yeni Sezon Tarihi Açıklandı Mı?
Müge Anlı İle Tatlı Sert Programından Bomba Son Dakika Gelişmesi! ATV’den Karar Çıktı; Gören, Duyan Mosmor Kesildi! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı İle Tatlı Sert Programından Bomba Son Dakika Gelişmesi! ATV’den Karar Çıktı; Gören, Duyan Mosmor Kesildi! Neler Oluyor?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Aleyna Kalaycıoğlu Batuhan Karacakaya’yı Yerden Yere Vurdu! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü, Aşk Yaşadıkları Konuşuluyordu… “Yerin Dibine Sokmuş!” mask
Aleyna Kalaycıoğlu Batuhan Karacakaya’yı Yerden Yere Vurdu! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü, Aşk Yaşadıkları Konuşuluyordu… “Yerin Dibine Sokmuş!”
Gizli Saklı’nın Aşıkları Gizli Saklı Bırakmadı! Öyle Bir Görüntü Verdiler Ki, Ağızlar Açık Kalıyor! Sosyal Medya Bu Görseli Konuşuyor… mask
Gizli Saklı’nın Aşıkları Gizli Saklı Bırakmadı! Öyle Bir Görüntü Verdiler Ki, Ağızlar Açık Kalıyor! Sosyal Medya Bu Görseli Konuşuyor…
Acun Ilıcalı’nın Abisini Görenler Dilini Yuttu! Hem Çok Benziyorlar Hem Hiç Alakaları Yok! “Daha Yakışıklı” Görenler Hayran Kaldı! mask
Acun Ilıcalı’nın Abisini Görenler Dilini Yuttu! Hem Çok Benziyorlar Hem Hiç Alakaları Yok! “Daha Yakışıklı” Görenler Hayran Kaldı!
Civan Canova’nın Cenazesinde Büyük Rezillik! Milyonları Hiçe Saydı; Yersiz Zamansız Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… “Yok Artık!” mask
Civan Canova’nın Cenazesinde Büyük Rezillik! Milyonları Hiçe Saydı; Yersiz Zamansız Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… “Yok Artık!”
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un Düğünü İptal Edildi! O Sorun Herkesi Yerle Bir Etti; Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu! Aldatma ve İhanet Olayından Sonra… mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un Düğünü İptal Edildi! O Sorun Herkesi Yerle Bir Etti; Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu! Aldatma ve İhanet Olayından Sonra…
Gülşen’in Sahne Kıyafeti Yine Yangın Yerine Çevirdi! Kasıklarından Bacaklarına Kadar… “Kim Der Sana 46 Yaşında Diye!” Fizik Desen Var… mask
Gülşen’in Sahne Kıyafeti Yine Yangın Yerine Çevirdi! Kasıklarından Bacaklarına Kadar… “Kim Der Sana 46 Yaşında Diye!” Fizik Desen Var…
İbrahim Tatlıses’in Ünlü Ettiği Engür Kalender’den Bomba Açıklama! Gülben Ergen’e Bombayı Atmıştı; Son Dakika Açıklaması Geldi! mask
İbrahim Tatlıses’in Ünlü Ettiği Engür Kalender’den Bomba Açıklama! Gülben Ergen’e Bombayı Atmıştı; Son Dakika Açıklaması Geldi!
3 Ay Önce Anne Olmuştu, Sinem Kobal’ın Saten Elbiseli Pozları Nefes Kesti! Kocasının Kollarının Altına Girip Hayranlarını Şok Etti! “Taze Anneye Bakın!” mask
3 Ay Önce Anne Olmuştu, Sinem Kobal’ın Saten Elbiseli Pozları Nefes Kesti! Kocasının Kollarının Altına Girip Hayranlarını Şok Etti! “Taze Anneye Bakın!”
Didem Arslan Yılmaz Konuğunu O Halde Görünce Müthiş Patladı! “Neye Laf Edeceğini Şaşırdı!” Koyun Can Derdinde Kasap Et Derdinde! Neler Oluyor? mask
Didem Arslan Yılmaz Konuğunu O Halde Görünce Müthiş Patladı! “Neye Laf Edeceğini Şaşırdı!” Koyun Can Derdinde Kasap Et Derdinde! Neler Oluyor?
Seda Sayan’ın Öz Kızı Gibiydi, Kalça Dansıyla Ortalığı İnletti! Fenomen Gelin Solmaz Çiros Kıvraklığını Gösterdi; Herkesin İçerisinde Yüzü Kızarmadan… mask
Seda Sayan’ın Öz Kızı Gibiydi, Kalça Dansıyla Ortalığı İnletti! Fenomen Gelin Solmaz Çiros Kıvraklığını Gösterdi; Herkesin İçerisinde Yüzü Kızarmadan…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye’deki En Az Yakıt Tüketen Otomobiller Hangileri? En Az Yakıt Tüketerek En Çok Kâr Ettiren Otomobiller Hangileri? İşte Fabrika Verilerine Göre En Az Yakın Tüketen Otomobiller! mask
Türkiye’deki En Az Yakıt Tüketen Otomobiller Hangileri? En Az Yakıt Tüketerek En Çok Kâr Ettiren Otomobiller Hangileri? İşte Fabrika Verilerine Göre En Az Yakın Tüketen Otomobiller!
Aleyna Kalaycıoğlu Batuhan Karacakaya’yı Yerden Yere Vurdu! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü, Aşk Yaşadıkları Konuşuluyordu… “Yerin Dibine Sokmuş!” mask
Aleyna Kalaycıoğlu Batuhan Karacakaya’yı Yerden Yere Vurdu! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü, Aşk Yaşadıkları Konuşuluyordu… “Yerin Dibine Sokmuş!”
Gizli Saklı’nın Aşıkları Gizli Saklı Bırakmadı! Öyle Bir Görüntü Verdiler Ki, Ağızlar Açık Kalıyor! Sosyal Medya Bu Görseli Konuşuyor… mask
Gizli Saklı’nın Aşıkları Gizli Saklı Bırakmadı! Öyle Bir Görüntü Verdiler Ki, Ağızlar Açık Kalıyor! Sosyal Medya Bu Görseli Konuşuyor…
Acun Ilıcalı’nın Abisini Görenler Dilini Yuttu! Hem Çok Benziyorlar Hem Hiç Alakaları Yok! “Daha Yakışıklı” Görenler Hayran Kaldı! mask
Acun Ilıcalı’nın Abisini Görenler Dilini Yuttu! Hem Çok Benziyorlar Hem Hiç Alakaları Yok! “Daha Yakışıklı” Görenler Hayran Kaldı!
Civan Canova’nın Cenazesinde Büyük Rezillik! Milyonları Hiçe Saydı; Yersiz Zamansız Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… “Yok Artık!” mask
Civan Canova’nın Cenazesinde Büyük Rezillik! Milyonları Hiçe Saydı; Yersiz Zamansız Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… “Yok Artık!”
2022 Yılında 4.000 TL Altında Alınabilecek En İyi Cep Telefonları Hangileri? İşte 2022’nin En İyi 4.000 TL Altı Fiyat Performans Cep Telefonları! mask
2022 Yılında 4.000 TL Altında Alınabilecek En İyi Cep Telefonları Hangileri? İşte 2022’nin En İyi 4.000 TL Altı Fiyat Performans Cep Telefonları!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL