Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Bomba Değişiklik! Şevki Sözen Gidiyor; O İsim Yeniden Geliyor… Son Dakika Bilgisi Basına Sızdı!
ATV ekranlarının en beğenilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Ser programından bomba bir değişiklik geldi! Şevki Sözen’in evine döneceği, o ismin ise yeniden geleceği basına sızdı! Müge Anlı sevenlerini şokta şoka sokan bu durum; ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert’in başlamasına günler kala yaşanan değişim ne?
Programında ele aldığı konularla gündemden düşmek nedir bilmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert’in 29 Ağustos tarihinden yeniden ekranlara geleceği biliniyordu. Yayına günler kala yaşanan değişiklik ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Şevki Sözen’in yerine gelecek olan ismin önceden Müge Anlı’nın çalıştığı isim olması herkesin çok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.