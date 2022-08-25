Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Bomba Değişiklik! Şevki Sözen Gidiyor; O İsim Yeniden Geliyor… Son Dakika Bilgisi Basına Sızdı!

Programında ele aldığı konularla gündemden düşmek nedir bilmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert’in 29 Ağustos tarihinden yeniden ekranlara geleceği biliniyordu. Yayına günler kala yaşanan değişiklik ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Şevki Sözen’in yerine gelecek olan ismin önceden Müge Anlı’nın çalıştığı isim olması herkesin çok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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