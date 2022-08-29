Survivor Sude Burcu Hiç Böyle Rezil Olmamıştı! Yaş Farkı Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Baban Daha Genç Duruyordur!” Tepkiler, Linçler Kamyonla Geliyor…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimlerini bu sene içerisinde duyuran Sude Burcu ve Mert Öcal, sosyal medyanın diline düştüler! Hayranlarından linç yiyen Sude Burcu ve Mert Öcal, tek bir görselle ortalığın karıştırdılar! Hem tepkileri hem de eleştirileri alan Survivor aşıklarından Sude Burcu'ya "Baban daha genç duruyor" yorumları yapıldı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında Mert Öcal ve Sude Burcu’nun adı ilk bölümlerde yasak aşk iddialarına karışmıştı. Sude Burcu ve Nisa Bölükbaşı’nın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla Mert Öcal’ın ilişki yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Tüm bu iddialara rağmen aşklarına Survivor’dan sonrada devam eden Mert Öcal ve Sude Burcu, tepkileri almıştı ama son paylaşım ortalığın karışmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.