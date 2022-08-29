Survivor Sude Burcu Hiç Böyle Rezil Olmamıştı! Yaş Farkı Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Baban Daha Genç Duruyordur!” Tepkiler, Linçler Kamyonla Geliyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında Mert Öcal ve Sude Burcu’nun adı ilk bölümlerde yasak aşk iddialarına karışmıştı. Sude Burcu ve Nisa Bölükbaşı’nın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla Mert Öcal’ın ilişki yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Tüm bu iddialara rağmen aşklarına Survivor’dan sonrada devam eden Mert Öcal ve Sude Burcu, tepkileri almıştı ama son paylaşım ortalığın karışmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…