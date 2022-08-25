Seda Sayan Eridi Bitti, Barbie Bebeklere Döndü! Süper Mini Elbisesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Kendini Genç Kız Sanma” Saçı, Başı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, resmen eridi bitti! Pembeler içerisindeki hallerini görenler ise “Barbie bebek” demeden duramadı! Mini elbisesiyle ortalığı yangın yerine çeviren Seda Sayan’a tepkiler arka arkaya geldi! “Kendini genç kız sanıyor!” yorumlarını alan Seda Sayan, milyonların dikkatini saçıyla başıyla çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…
14 Şubat günü sevgilisinden evlilik teklifi alan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine “Evet” demişti. 7. kez dünya evine giren Seda Sayan, milyonlarca kişiden tepki almıştı ama aşkıyla son gaz hayatlarına devam etmişlerdi. Gelinliğine kusursuz girebilmek adına bölgesel incelme işlemleri yaptıran Seda Sayan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.