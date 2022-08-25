- 25 Ağu 2022 - 21:11

Seda Sayan Eridi Bitti, Barbie Bebeklere Döndü! Süper Mini Elbisesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Kendini Genç Kız Sanma” Saçı, Başı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, resmen eridi bitti! Pembeler içerisindeki hallerini görenler ise “Barbie bebek” demeden duramadı! Mini elbisesiyle ortalığı yangın yerine çeviren Seda Sayan’a tepkiler arka arkaya geldi! “Kendini genç kız sanıyor!” yorumlarını alan Seda Sayan, milyonların dikkatini saçıyla başıyla çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…

 14 Şubat günü sevgilisinden evlilik teklifi alan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine “Evet” demişti. 7. kez dünya evine giren Seda Sayan, milyonlarca kişiden tepki almıştı ama aşkıyla son gaz hayatlarına devam etmişlerdi. Gelinliğine kusursuz girebilmek adına bölgesel incelme işlemleri yaptıran Seda Sayan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Ağu 2022 - 21:11 Ankara- Yaşam

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