Anasayfa/

Foto Galeri/

25 Ağu 2022 - 21:11

Seda Sayan Eridi Bitti, Barbie Bebeklere Döndü! Süper Mini Elbisesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Kendini Genç Kız Sanma” Saçı, Başı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, resmen eridi bitti! Pembeler içerisindeki hallerini görenler ise “Barbie bebek” demeden duramadı! Mini elbisesiyle ortalığı yangın yerine çeviren Seda Sayan’a tepkiler arka arkaya geldi! “Kendini genç kız sanıyor!” yorumlarını alan Seda Sayan, milyonların dikkatini saçıyla başıyla çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…