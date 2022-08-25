Masterchef Yarışmacılarının Haftalık Kazançları Dudakları Uçuklattı! Acun Yine Parayı Basmış; Balya Balya Paralar Dönüyor! “Verilen Paraya Yazık!” En Az Alanı Bile…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ana kadronun kurulmasıyla birlikte yarışmacılar Mavi takım ve Kırmızı takım olarak ayrılmış ve tüm mücadelesini vermeye çalışmıştı. Yarışmacılara her sene farklı bir miktar ödemenin yapıldığı bilinirken; bu yıl yapılan haftalık ücretler tek tek sosyal medyaya sızdı! İşte merak edilenler…

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