Masterchef Yarışmacılarının Haftalık Kazançları Dudakları Uçuklattı! Acun Yine Parayı Basmış; Balya Balya Paralar Dönüyor! “Verilen Paraya Yazık!” En Az Alanı Bile…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan yarışmacıların haftalık kazançları ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın yarışmacılara parayı bastığı gündeme gelirken; balya balya paraların döndüğü ilk kez görüldü! Masterchef izleyicisi ise verilen paraları yarışmacıların hak etmediğine dair yorumlar yaparak; “Yazık günah” dedi! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ana kadronun kurulmasıyla birlikte yarışmacılar Mavi takım ve Kırmızı takım olarak ayrılmış ve tüm mücadelesini vermeye çalışmıştı. Yarışmacılara her sene farklı bir miktar ödemenin yapıldığı bilinirken; bu yıl yapılan haftalık ücretler tek tek sosyal medyaya sızdı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.