İbrahim Tatlıses’in Oğlundan Bomba Atak! Zehir Zemberek Sözlerin Ardından Çarşı Pazar Karıştı! Ahmet Tatlıses Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Bodrum’da konser dönüşünde kaza yapan İbrahim Tatlıses’in durumunun iyi olduğunun bilgisi gelmişti. Geçtiğimiz aylarda birbirlerine giren baba – oğuldan bomba atak geldi. Birbirlerine ettikleri zehir zemberek açıklamalardan sonra yaşananlar çarşıyı pazarı karıştırdı! Ahmet Tatlıses’in dedikleri…
Kısa bir süre önce İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlı’nın kendisine ihanet ettiğini dile getirmiş ve dolandırıldığını açıklamıştı. Dahası, eski eşi Adalet Sarı ve Ahmet Tatlı’nın büyü bile yaptığını dile getirmişti. Bunun üzerine Ahmet Tatlı ise hiçbir suçlamayı kabul etmemiş ve anında soluğu mahkemede almıştı. Mallarına şerh koyduran Ahmet Tatlıses’ten bomba bir hamle geldi! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.