- 25 Ağu 2022 - 21:56 G: 25 Ağu 2022 - 22:27

İbrahim Tatlıses’in Oğlundan Bomba Atak! Zehir Zemberek Sözlerin Ardından Çarşı Pazar Karıştı! Ahmet Tatlıses Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Bodrum’da konser dönüşünde kaza yapan İbrahim Tatlıses’in durumunun iyi olduğunun bilgisi gelmişti. Geçtiğimiz aylarda birbirlerine giren baba – oğuldan bomba atak geldi. Birbirlerine ettikleri zehir zemberek açıklamalardan sonra yaşananlar çarşıyı pazarı karıştırdı! Ahmet Tatlıses’in dedikleri…

Kısa bir süre önce İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlı’nın kendisine ihanet ettiğini dile getirmiş ve dolandırıldığını açıklamıştı. Dahası, eski eşi Adalet Sarı ve Ahmet Tatlı’nın büyü bile yaptığını dile getirmişti. Bunun üzerine Ahmet Tatlı ise hiçbir suçlamayı kabul etmemiş ve anında soluğu mahkemede almıştı. Mallarına şerh koyduran Ahmet Tatlıses’ten bomba bir hamle geldi! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Ağu 2022 - 21:56 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmacılarının Haftalık Kazançları Dudakları Uçuklattı! Acun Yine Parayı Basmış; Balya Balya Paralar Dönüyor! “Verilen Paraya Yazık!” En Az Alanı Bile… mask
Masterchef Yarışmacılarının Haftalık Kazançları Dudakları Uçuklattı! Acun Yine Parayı Basmış; Balya Balya Paralar Dönüyor! “Verilen Paraya Yazık!” En Az Alanı Bile…
Masterchef Yarışmasından Elenen İsim Günler Öncesinde İfşa Oldu! Kendi Eliyle Kendi İpini Çekti, Şeflerin Tutar Dalı Kalmadı! Milyonlar Halay Çekiyor… mask
Masterchef Yarışmasından Elenen İsim Günler Öncesinde İfşa Oldu! Kendi Eliyle Kendi İpini Çekti, Şeflerin Tutar Dalı Kalmadı! Milyonlar Halay Çekiyor…
Seda Sayan Eridi Bitti, Barbie Bebeklere Döndü! Süper Mini Elbisesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Kendini Genç Kız Sanma” Saçı, Başı… mask
Seda Sayan Eridi Bitti, Barbie Bebeklere Döndü! Süper Mini Elbisesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Kendini Genç Kız Sanma” Saçı, Başı…
Burcu Özberk’in Minileri Çekti, Bacaklarıyla Nefesleri Kökten Kesti! “Kalbimin Ritmi Şuan 500 Atıyor!” Kalça Dekoltesi Verince Yürekler Hopladı! mask
Burcu Özberk’in Minileri Çekti, Bacaklarıyla Nefesleri Kökten Kesti! “Kalbimin Ritmi Şuan 500 Atıyor!” Kalça Dekoltesi Verince Yürekler Hopladı!
Masterchef Yarışmasından Tüyleri Diken Diken İfşa! Acun Ilıcalı Son Raddesinde; Tüm Elemanların İşten Çıkmasına Ramak Var! Sosyal Medya Zangır Zangır… mask
Masterchef Yarışmasından Tüyleri Diken Diken İfşa! Acun Ilıcalı Son Raddesinde; Tüm Elemanların İşten Çıkmasına Ramak Var! Sosyal Medya Zangır Zangır…
Survivor Sude ve Mert Sosyal Medyanın Diline Düştü! “Yanında Baban Gibi Duruyor!” Tek Bir Görselle Ortalığı Karıştırdılar! Yorumlar Arka Arkaya… mask
Survivor Sude ve Mert Sosyal Medyanın Diline Düştü! “Yanında Baban Gibi Duruyor!” Tek Bir Görselle Ortalığı Karıştırdılar! Yorumlar Arka Arkaya…
51’lik Seren Serengil Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Baş Döndürdü! “Enişte Beyin Bu Elbiseden Haberi Var Mı?” Yatak Olayı Sosyal Medyayı Salladı! mask
51’lik Seren Serengil Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Baş Döndürdü! “Enişte Beyin Bu Elbiseden Haberi Var Mı?” Yatak Olayı Sosyal Medyayı Salladı!
Mehmet Ali Erbil Cephesinde Skandallar Bitmek Bilmiyor! Eski Eşiyle Birbirine Girdi; Olan Yine Çocuğa Oldu! “Baban Seni Rezil Ediyor” Açıklamasından Sonra… mask
Mehmet Ali Erbil Cephesinde Skandallar Bitmek Bilmiyor! Eski Eşiyle Birbirine Girdi; Olan Yine Çocuğa Oldu! “Baban Seni Rezil Ediyor” Açıklamasından Sonra…
Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Bomba Değişiklik! Şevki Sözen Gidiyor; O İsim Yeniden Geliyor… Son Dakika Bilgisi Basına Sızdı! mask
Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Bomba Değişiklik! Şevki Sözen Gidiyor; O İsim Yeniden Geliyor… Son Dakika Bilgisi Basına Sızdı!
Camdaki Kız Dizisinin Nalan’ı Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Hayat Hikayesini Duyanların Nevri Döndü; Öyle Şeyler Yaşanmış Ki… Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisinin Nalan’ı Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Hayat Hikayesini Duyanların Nevri Döndü; Öyle Şeyler Yaşanmış Ki… Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Yarışmacılarının Haftalık Kazançları Dudakları Uçuklattı! Acun Yine Parayı Basmış; Balya Balya Paralar Dönüyor! “Verilen Paraya Yazık!” En Az Alanı Bile… mask
Masterchef Yarışmacılarının Haftalık Kazançları Dudakları Uçuklattı! Acun Yine Parayı Basmış; Balya Balya Paralar Dönüyor! “Verilen Paraya Yazık!” En Az Alanı Bile…
Seda Sayan Eridi Bitti, Barbie Bebeklere Döndü! Süper Mini Elbisesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Kendini Genç Kız Sanma” Saçı, Başı… mask
Seda Sayan Eridi Bitti, Barbie Bebeklere Döndü! Süper Mini Elbisesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Kendini Genç Kız Sanma” Saçı, Başı…
Masterchef Yarışmasından Elenen İsim Günler Öncesinde İfşa Oldu! Kendi Eliyle Kendi İpini Çekti, Şeflerin Tutar Dalı Kalmadı! Milyonlar Halay Çekiyor… mask
Masterchef Yarışmasından Elenen İsim Günler Öncesinde İfşa Oldu! Kendi Eliyle Kendi İpini Çekti, Şeflerin Tutar Dalı Kalmadı! Milyonlar Halay Çekiyor…
ŞOK Market’ten Müjde! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Un, Şeker ve Margarin Fiyatlarında Dev İndirim! 34 TL, 51 TL, 60 TL’den Satışa Sunuluyor! Dev Kampanyayı Sakın Kaçırmayın! mask
ŞOK Market’ten Müjde! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Un, Şeker ve Margarin Fiyatlarında Dev İndirim! 34 TL, 51 TL, 60 TL’den Satışa Sunuluyor! Dev Kampanyayı Sakın Kaçırmayın!
Burcu Özberk’in Minileri Çekti, Bacaklarıyla Nefesleri Kökten Kesti! “Kalbimin Ritmi Şuan 500 Atıyor!” Kalça Dekoltesi Verince Yürekler Hopladı! mask
Burcu Özberk’in Minileri Çekti, Bacaklarıyla Nefesleri Kökten Kesti! “Kalbimin Ritmi Şuan 500 Atıyor!” Kalça Dekoltesi Verince Yürekler Hopladı!
Mehmet Ali Erbil Cephesinde Skandallar Bitmek Bilmiyor! Eski Eşiyle Birbirine Girdi; Olan Yine Çocuğa Oldu! “Baban Seni Rezil Ediyor” Açıklamasından Sonra… mask
Mehmet Ali Erbil Cephesinde Skandallar Bitmek Bilmiyor! Eski Eşiyle Birbirine Girdi; Olan Yine Çocuğa Oldu! “Baban Seni Rezil Ediyor” Açıklamasından Sonra…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL