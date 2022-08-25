İbrahim Tatlıses’in Oğlundan Bomba Atak! Zehir Zemberek Sözlerin Ardından Çarşı Pazar Karıştı! Ahmet Tatlıses Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Kısa bir süre önce İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlı’nın kendisine ihanet ettiğini dile getirmiş ve dolandırıldığını açıklamıştı. Dahası, eski eşi Adalet Sarı ve Ahmet Tatlı’nın büyü bile yaptığını dile getirmişti. Bunun üzerine Ahmet Tatlı ise hiçbir suçlamayı kabul etmemiş ve anında soluğu mahkemede almıştı. Mallarına şerh koyduran Ahmet Tatlıses’ten bomba bir hamle geldi! Peki, neler oluyor?

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