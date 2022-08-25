Camdaki Kız Dizisinde Feride’nin Ölümü Kaleme Alındı! Milyonlar Göbek Atıyor; Böyle Bir Şey Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi! Neler Olacak Neler…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan’ın annesine hayat veren Feride’nin ölümü ortaya çıktı! Milyonların göbek atmasına neden olan bu ölüm Nalan cephesinde yıkıma neden oldu! Böyle bir şeyin kimsenin aklının ucundan geçmediği görülürken; seyirciler iki ayrıldı! Peki, Camdaki Kız dizisinin yeni sezonunda neler olacak?
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümünde her şey kafalarda soru işareti bırakmıştı. Muzo’nun düğününde alkolü çok kaçıran Nalan, Hayri’nin dudaklarına yapışmış ve aşkını ilan etmişti. Evli bir kadın olmasına rağmen böyle bir şey yapan Nalan, tepkileri arka arkaya almıştı. Nalan ve Hayri öpüşürken; bir ismin onları gördüğüne dair çekimler yapılmıştı ama kim olduğu gösterilmemişti. Akıllarda ise Feride ismi oluşmuştu. Peki, Feride karakteri diziden nasıl ayrılacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.