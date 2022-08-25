Camdaki Kız Dizisinde Feride’nin Ölümü Kaleme Alındı! Milyonlar Göbek Atıyor; Böyle Bir Şey Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi! Neler Olacak Neler…

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümünde her şey kafalarda soru işareti bırakmıştı. Muzo’nun düğününde alkolü çok kaçıran Nalan, Hayri’nin dudaklarına yapışmış ve aşkını ilan etmişti. Evli bir kadın olmasına rağmen böyle bir şey yapan Nalan, tepkileri arka arkaya almıştı. Nalan ve Hayri öpüşürken; bir ismin onları gördüğüne dair çekimler yapılmıştı ama kim olduğu gösterilmemişti. Akıllarda ise Feride ismi oluşmuştu. Peki, Feride karakteri diziden nasıl ayrılacak?

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