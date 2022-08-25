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25 Ağu 2022 - 23:11

Zeynep Bastık’a Boşandıktan Sonra Bir Haller Oldu! Gömleğinin Düğmelerini Tek Tek Açıp, Sütyenini Gösterince Film Koptu! “Boşanma En Çok Sana Yaradı!”

Kısa bir süre önce boşanma haberini sosyal medya üzerinden duyuran Zeynep Bastık’a boşandıktan sonra bir haller oldu! Dekolteli paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen güzel şarkıcı Zeynep Bastık, gömleğinin düğmelerini tek tek açıp; sütyenini gösterince tüm film koptu! İşte hayranlarından “Boşanma en çok sana yaradı” yorumlarını alan Zeynep Bastık’ın o pozları…