Zeynep Bastık’a Boşandıktan Sonra Bir Haller Oldu! Gömleğinin Düğmelerini Tek Tek Açıp, Sütyenini Gösterince Film Koptu! “Boşanma En Çok Sana Yaradı!”
Kısa bir süre önce boşanma haberini sosyal medya üzerinden duyuran Zeynep Bastık’a boşandıktan sonra bir haller oldu! Dekolteli paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen güzel şarkıcı Zeynep Bastık, gömleğinin düğmelerini tek tek açıp; sütyenini gösterince tüm film koptu! İşte hayranlarından “Boşanma en çok sana yaradı” yorumlarını alan Zeynep Bastık’ın o pozları…
Oyunculuk yaparak sektördeki yerini alan Zeynep Bastık, daha sonra müzik üzerine yönelmişti. Tolga Akış’la geçtiğimiz yıl rüya gibi bir düğünle dünya evine giren Zeynep Bastık, geçtiğimiz aylarda boşanma kararı vermişti. Haziran ayı gibi yollarını ayıran Zeynep Bastık ve Tolga Akış, sevenlerini derinden üzmüştü. Peki, Zeynep Bastık nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.