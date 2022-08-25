- 25 Ağu 2022 - 23:35 G: 25 Ağu 2022 - 23:51

Gönül Dağı Dilek Diziye Giriş Yaptı! Taner’in Partneri Belli Olmayınca; Yapımcı “Yapacak Bir Şey Kalmadı!” Dedi! 3. Sezona Öyle Bir Şekilde Girecek Ki…

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın yeniden diziye giriş yaptığı gündeme bomba gibi düştü. Taner’in aranan partneri bir türlü belli olmayınca yapımcının “Yapacak bir şey kalmadı” dediği ve kapısını çaldığı gündeme bomba gibi düştü! Gülsim Ali İlhan ise dizinin yeni sezonuna öyle bir giriş yapacak ki…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Haziran ayında ekranlara gelmiş ve uzun bir ara verilmişti. Yeni sezonun ekranlara gelmesine sayılı günler kal ortaya çıkan bir gerçek dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Ağu 2022 - 23:35 Ankara- Yaşam

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