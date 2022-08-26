Hilal Altınbilek’le Ayrılan Metin Hara’nın Yaşını Duyunca Küçük Dilinizi Yutacaksınız! Aralarındaki Yaş Farkı Resmen Bir Uçurum! Meğer…

Bir süredir ünlü oyuncu Hilal Altınbilek ile aşk yaşayan yazar Metin Hara’nın evlilik yoluna gireceği konuşuluyordu. Ancak beklenen olmadı ve Hilal Altınbilek ile Metin Hara çiftinden ayrılık haberi geldi. Bu haberin üzerine ikili arasındaki yaş farkı yeniden gündem olurken; özellikle Metin Hara’nın yaşı herkesi şaşırttı! Peki, Metin Hara kaç yaşında? Metin Hara kimdir, aslen nereli, kitapları? Metin Hara ile Hilal Altınbilek ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte, detaylar…

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