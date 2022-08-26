Hilal Altınbilek’le Ayrılan Metin Hara’nın Yaşını Duyunca Küçük Dilinizi Yutacaksınız! Aralarındaki Yaş Farkı Resmen Bir Uçurum! Meğer…
Bir süredir ünlü oyuncu Hilal Altınbilek ile aşk yaşayan yazar Metin Hara’nın evlilik yoluna gireceği konuşuluyordu. Ancak beklenen olmadı ve Hilal Altınbilek ile Metin Hara çiftinden ayrılık haberi geldi. Bu haberin üzerine ikili arasındaki yaş farkı yeniden gündem olurken; özellikle Metin Hara’nın yaşı herkesi şaşırttı! İşte detaylar...
Bir süredir ünlü oyuncu Hilal Altınbilek ile aşk yaşayan yazar Metin Hara’nın evlilik yoluna gireceği konuşuluyordu. Ancak beklenen olmadı ve Hilal Altınbilek ile Metin Hara çiftinden ayrılık haberi geldi. Bu haberin üzerine ikili arasındaki yaş farkı yeniden gündem olurken; özellikle Metin Hara’nın yaşı herkesi şaşırttı! Peki, Metin Hara kaç yaşında? Metin Hara kimdir, aslen nereli, kitapları? Metin Hara ile Hilal Altınbilek ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte, detaylar…
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26 Ağu 2022 - 12:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.