Çocuktan Al Haberi Programının Nisan’ı Artık Bambaşka Birisi! “Ne Olmuş Sana Böyle!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Değişimi…
Bir döneme damga vuran eğlence programlarından biri olan Çocuktan Al Haberi, sempatik çocukları ile hafızalara kazınmıştı. Evrim Akın’ın sunuculuğunu üstlendiği Çocuktan Al Haberi programında özellikle verdiği ilginç cevaplar ile öne çıkan isimlerden biri de Nisan’dı. Nisan’ın değişimini gören sosyal medya kullanıcıları, gözlerine inanamadı! İşte detaylar...
Bir döneme damga vuran eğlence programlarından biri olan Çocuktan Al Haberi, sempatik çocukları ile hafızalara kazınmıştı. Evrim Akın’ın sunuculuğunu üstlendiği Çocuktan Al Haberi programında özellikle verdiği ilginç cevaplar ile öne çıkan isimlerden biri de Nisan’dı. Nisan’ın değişimini gören sosyal medya kullanıcıları, gözlerine inanamadı! Peki, Çocuktan Al Haberi programı Nisan şimdi ne yapıyor? Çocuktan Al Haberi programı Nisan kimdir, kaç yaşında? Çocuktan Al Haberi programı Nisan son hali? İşte, detaylar…
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26 Ağu 2022 - 12:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.