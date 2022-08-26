Çocuktan Al Haberi Programının Nisan’ı Artık Bambaşka Birisi! “Ne Olmuş Sana Böyle!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Değişimi…

Bir döneme damga vuran eğlence programlarından biri olan Çocuktan Al Haberi, sempatik çocukları ile hafızalara kazınmıştı. Evrim Akın’ın sunuculuğunu üstlendiği Çocuktan Al Haberi programında özellikle verdiği ilginç cevaplar ile öne çıkan isimlerden biri de Nisan’dı. Nisan’ın değişimini gören sosyal medya kullanıcıları, gözlerine inanamadı! Peki, Çocuktan Al Haberi programı Nisan şimdi ne yapıyor? Çocuktan Al Haberi programı Nisan kimdir, kaç yaşında? Çocuktan Al Haberi programı Nisan son hali? İşte, detaylar…

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