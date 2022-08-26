Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinin 2. Çocuklarının Cinsiyeti Belli Oldu! İkiz Bebek Deniyordu Ama Gerçekler Ortaya Çıktı! Meğer…

Bir süre önce ikinci bebek heyecanı yaşamaya başladıkları öğrenilen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden sürpriz bir haber geldi. İkinci bebeklerinin ikiz olduğu iddia edilen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebeklerinin cinsiyetleri bile konuşulmaya başlamıştı. Bugün gelen sürpriz açıklama sonrasında ikiz bebek iddiaları yanıt bulurken; Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebeğinin cinsiyeti de öğrenildi! Peki, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ne? Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, ikiz bebek mi bekliyor? İşte, detaylar…

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