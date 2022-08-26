- 26 Ağu 2022 - 13:04 G: 26 Ağu 2022 - 13:09

Duy Beni Dizisinin Leyla’sı Bakın Nereli Çıktı! Helin Kandemir’in Memleketini Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer…

Yaz sezonunda ekranlara damga vuran yapımlar arasındaki yerini alan Duy Beni dizisi, geçtiğimiz aylarda seyirci karşısına çıkmaya başlamıştı. Bir gençlik dizisi olan Duy Beni, farklı konusu ve genç yeteneklerden oluşan kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Duy Beni dizisinin dikkat çeken isimlerinden biriyse dizide Leyla karakterine hayat veren genç oyuncu Helin Kandemir oldu. İşte Helin Kandemir ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Yaz sezonunda ekranlara damga vuran yapımlar arasındaki yerini alan Duy Beni dizisi, geçtiğimiz aylarda seyirci karşısına çıkmaya başlamıştı. Bir gençlik dizisi olan Duy Beni, farklı konusu ve genç yeteneklerden oluşan kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Duy Beni dizisinin dikkat çeken isimlerinden biriyse dizide Leyla karakterine hayat veren genç oyuncu Helin Kandemir oldu. Peki, Helin Kandemir kaç yaşında? Helin Kandemir kimdir, aslen nereli, sevgilisi var mı? Helin Kandemir hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

26 Ağu 2022 - 13:04 - Magazin

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