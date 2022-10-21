Duy Beni Dizisinin Leyla’sı Helin Kandemir’in Bakın Nereli Çıktı! Memleketini Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! Helin Kandemir Kimdir, Kaç Yaşında, Nasıl Ünlü Oldu?
Yaz sezonunda ekranlara damga vuran yapımlar arasındaki yerini alan Duy Beni dizisi, geçtiğimiz aylarda seyirci karşısına çıkmaya başlamıştı. Bir gençlik dizisi olan Duy Beni, farklı konusu ve genç yeteneklerden oluşan kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Duy Beni dizisinin dikkat çeken isimlerinden biriyse dizide Leyla karakterine hayat veren genç oyuncu Helin Kandemir oldu. İşte Helin Kandemir ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Yaz sezonunda ekranlara damga vuran yapımlar arasındaki yerini alan Duy Beni dizisi, geçtiğimiz aylarda seyirci karşısına çıkmaya başlamıştı. Bir gençlik dizisi olan Duy Beni, farklı konusu ve genç yeteneklerden oluşan kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Duy Beni dizisinin dikkat çeken isimlerinden biriyse dizide Leyla karakterine hayat veren genç oyuncu Helin Kandemir oldu. Peki, Helin Kandemir kaç yaşında? Helin Kandemir kimdir, aslen nereli, sevgilisi var mı? Helin Kandemir hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
21 Eki 2022 - 08:46 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.