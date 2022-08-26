İbrahim Tatlıses Kazadan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Yanıyor! Tekerlekli Sandalyeyle… “Allah Bitti Demeden…”
Geçirdiği trafik kazasıyla ölümden bir kez daha dönen İbrahim Tatlıses, dün sevenlerini endişelendirmişti. Tedavi olup, taburcu edilir edilmez soluğu sahnede alan İbrahim Tatlıses, hastaneden hemen sonra konser verdi. İbrahim Tatlıses’in tekerlekli sandalyeyle konsere çıkması, güne damgasını vururken kaza ile ilgili detaylar haberimizde...
Geçirdiği trafik kazasıyla ölümden bir kez daha dönen İbrahim Tatlıses, dün sevenlerini endişelendirmişti. Tedavi olup, taburcu edilir edilmez soluğu sahnede alan İbrahim Tatlıses, hastaneden hemen sonra konser verdi. İbrahim Tatlıses’in tekerlekli sandalyeyle konsere çıkması, güne damgasını vururken, ünlü ismin kaza anları ile ilgili anlattıkları da çok konuşuldu. Peki, İbrahim Tatlıses’in sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses kaza anı ile ilgili ne anlattı? İşte, detaylar…
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26 Ağu 2022 - 13:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.