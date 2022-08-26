İbrahim Tatlıses Kazadan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Yanıyor! Tekerlekli Sandalyeyle… “Allah Bitti Demeden…”

Geçirdiği trafik kazasıyla ölümden bir kez daha dönen İbrahim Tatlıses, dün sevenlerini endişelendirmişti. Tedavi olup, taburcu edilir edilmez soluğu sahnede alan İbrahim Tatlıses, hastaneden hemen sonra konser verdi. İbrahim Tatlıses’in tekerlekli sandalyeyle konsere çıkması, güne damgasını vururken, ünlü ismin kaza anları ile ilgili anlattıkları da çok konuşuldu. Peki, İbrahim Tatlıses’in sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses kaza anı ile ilgili ne anlattı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...