- 26 Ağu 2022 - 13:12 G: 26 Ağu 2022 - 13:15

İbrahim Tatlıses Kazadan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Yanıyor! Tekerlekli Sandalyeyle… “Allah Bitti Demeden…”

Geçirdiği trafik kazasıyla ölümden bir kez daha dönen İbrahim Tatlıses, dün sevenlerini endişelendirmişti. Tedavi olup, taburcu edilir edilmez soluğu sahnede alan İbrahim Tatlıses, hastaneden hemen sonra konser verdi. İbrahim Tatlıses’in tekerlekli sandalyeyle konsere çıkması, güne damgasını vururken kaza ile ilgili detaylar haberimizde...

Geçirdiği trafik kazasıyla ölümden bir kez daha dönen İbrahim Tatlıses, dün sevenlerini endişelendirmişti. Tedavi olup, taburcu edilir edilmez soluğu sahnede alan İbrahim Tatlıses, hastaneden hemen sonra konser verdi. İbrahim Tatlıses’in tekerlekli sandalyeyle konsere çıkması, güne damgasını vururken, ünlü ismin kaza anları ile ilgili anlattıkları da çok konuşuldu. Peki, İbrahim Tatlıses’in sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses kaza anı ile ilgili ne anlattı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

26 Ağu 2022 - 13:12 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Duy Beni Dizisinin Leyla’sı Bakın Nereli Çıktı! Helin Kandemir’in Memleketini Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer… mask
Duy Beni Dizisinin Leyla’sı Bakın Nereli Çıktı! Helin Kandemir’in Memleketini Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer…
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinin 2. Çocuklarının Cinsiyeti Belli Oldu! İkiz Bebek Deniyordu Ama Gerçekler Ortaya Çıktı! Meğer… mask
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinin 2. Çocuklarının Cinsiyeti Belli Oldu! İkiz Bebek Deniyordu Ama Gerçekler Ortaya Çıktı! Meğer…
Çocuktan Al Haberi Programının Nisan’ı Artık Bambaşka Birisi! “Ne Olmuş Sana Böyle!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Değişimi… mask
Çocuktan Al Haberi Programının Nisan’ı Artık Bambaşka Birisi! “Ne Olmuş Sana Böyle!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Değişimi…
Hilal Altınbilek’le Ayrılan Metin Hara’nın Yaşını Duyunca Küçük Dilinizi Yutacaksınız! Aralarındaki Yaş Farkı Resmen Bir Uçurum! Meğer… mask
Hilal Altınbilek’le Ayrılan Metin Hara’nın Yaşını Duyunca Küçük Dilinizi Yutacaksınız! Aralarındaki Yaş Farkı Resmen Bir Uçurum! Meğer…
Esra Erol’dan Son Dakika Açıklaması! ATV İmzasını Attı; Sosyal Medya Sallandı! Tansiyonlar Yükseldikçe Yükseldi! Müge Anlı Şok İçerisinde… mask
Esra Erol’dan Son Dakika Açıklaması! ATV İmzasını Attı; Sosyal Medya Sallandı! Tansiyonlar Yükseldikçe Yükseldi! Müge Anlı Şok İçerisinde…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ı Tehdit Eden Kişi Ortaya Çıktı! Ne Feride, Ne Muzo, Ne Sedat… Sosyal Medya Sadece Bu 2 Saniyeyi Konuşuyor… mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ı Tehdit Eden Kişi Ortaya Çıktı! Ne Feride, Ne Muzo, Ne Sedat… Sosyal Medya Sadece Bu 2 Saniyeyi Konuşuyor…
Duy Beni Dizisinin Kanat’ı Caner Topçu Yaşıyla Farkını Ortaya Koydu! Partneri Rabia Soytürk’le Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklatıyor! mask
Duy Beni Dizisinin Kanat’ı Caner Topçu Yaşıyla Farkını Ortaya Koydu! Partneri Rabia Soytürk’le Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklatıyor!
Masterchef Yarışmacıları Birbirlerine Girdiler! Şefler Araya Girmese Yumruk Yumruğa Kavga Kopacaktı; Somer Şef Resmen Vurdu Gol Oldu! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmacıları Birbirlerine Girdiler! Şefler Araya Girmese Yumruk Yumruğa Kavga Kopacaktı; Somer Şef Resmen Vurdu Gol Oldu! Neler Oluyor?
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından Sütyensiz Paylaşım! “Her Şeyin Ortada Bacım!” Göğüs Altı Dekoltesiyle Yeri Yerinden Oynattı! Alev Alev… mask
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından Sütyensiz Paylaşım! “Her Şeyin Ortada Bacım!” Göğüs Altı Dekoltesiyle Yeri Yerinden Oynattı! Alev Alev…
Acun Ilıcalı’nın En Sonunda Kan Beynine Sıçrayabilir! “Bir Baba Bu Kadarını Asla Hak Etmez!” Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer Subaşı… mask
Acun Ilıcalı’nın En Sonunda Kan Beynine Sıçrayabilir! “Bir Baba Bu Kadarını Asla Hak Etmez!” Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer Subaşı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İbrahim Tatlıses Kazadan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Yanıyor! Tekerlekli Sandalyeyle… “Allah Bitti Demeden…” mask
İbrahim Tatlıses Kazadan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Yanıyor! Tekerlekli Sandalyeyle… “Allah Bitti Demeden…”
Duy Beni Dizisinin Leyla’sı Bakın Nereli Çıktı! Helin Kandemir’in Memleketini Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer… mask
Duy Beni Dizisinin Leyla’sı Bakın Nereli Çıktı! Helin Kandemir’in Memleketini Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer…
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinin 2. Çocuklarının Cinsiyeti Belli Oldu! İkiz Bebek Deniyordu Ama Gerçekler Ortaya Çıktı! Meğer… mask
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinin 2. Çocuklarının Cinsiyeti Belli Oldu! İkiz Bebek Deniyordu Ama Gerçekler Ortaya Çıktı! Meğer…
Çocuktan Al Haberi Programının Nisan’ı Artık Bambaşka Birisi! “Ne Olmuş Sana Böyle!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Değişimi… mask
Çocuktan Al Haberi Programının Nisan’ı Artık Bambaşka Birisi! “Ne Olmuş Sana Böyle!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Değişimi…
Hilal Altınbilek’le Ayrılan Metin Hara’nın Yaşını Duyunca Küçük Dilinizi Yutacaksınız! Aralarındaki Yaş Farkı Resmen Bir Uçurum! Meğer… mask
Hilal Altınbilek’le Ayrılan Metin Hara’nın Yaşını Duyunca Küçük Dilinizi Yutacaksınız! Aralarındaki Yaş Farkı Resmen Bir Uçurum! Meğer…
Esra Erol’dan Son Dakika Açıklaması! ATV İmzasını Attı; Sosyal Medya Sallandı! Tansiyonlar Yükseldikçe Yükseldi! Müge Anlı Şok İçerisinde… mask
Esra Erol’dan Son Dakika Açıklaması! ATV İmzasını Attı; Sosyal Medya Sallandı! Tansiyonlar Yükseldikçe Yükseldi! Müge Anlı Şok İçerisinde…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL