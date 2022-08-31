- 31 Ağu 2022 - 00:13

Hane başına 7 bin 200 lira verilecek! Detaylar belli oldu! Yardımdan Kimler Yararlanabilir? İşte Başvuru Detayları!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlar devam ediyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi olan ailelere 7.200 TL’ye varan maddi yardımda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ek yardımından yararlanmak için yapılması gerekenler ise şu şekilde…

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik problemler vatandaşların geçim sıkıntılarını da artırmakta. Yükselen enflasyon ve kurlar nedeni ile özellikle ithal ürünler olmak üzere, elektronikten gıdaya, giyimden akaryakıta kadar hemen hemen bütün ürünlerde fiyat artışları devam ediyor. Fiyatlarda yaşanan bu artışlar ise vatandaşların geçim problemlerini artırırken vatandaşlar ise bu duruma karşı ne yapacağını araştırıyor.

Bu bağlamda da problem yaşayan vatandaşların imdadına ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetişiyor. Ülkemiz vatandaşlarına yiyecek, yakacak, giyecek ve bakım gibi birçok konuda maddi yardımda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ek olarak yardımlarda bulunmaya devam ediyor. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 7.200 TL’ye kadar varan yardımından yararlanmak için yapılması gerekenler.

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31 Ağu 2022 - 00:13 - Gündem

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