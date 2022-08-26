Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Ağu 2022 - 13:56

Masterchef’in 50 Bin Liralık Ödülünü Kazanan İsim İfşa Oldu! Şampiyon Olmasına Gerek Kalmadı; Cebine Serveti Doldurdu! MasterClass’ın Sahibi…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük bomba patlak verdi! 50 bin liralık ödülü kazanan isim öyle bir ifşa oldu ki, birçok kişi artık şampiyon olmasına gerek kalmadığını çünkü servet kazandıklarına dair yorumlarda bulundu! Sezonun ilk MasterClass’ı büyük bir heyecanla beklenirken, gelen ifşa her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilenler…