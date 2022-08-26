Masterchef’in 50 Bin Liralık Ödülünü Kazanan İsim İfşa Oldu! Şampiyon Olmasına Gerek Kalmadı; Cebine Serveti Doldurdu! MasterClass’ın Sahibi…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük bomba patlak verdi! 50 bin liralık ödülü kazanan isim öyle bir ifşa oldu ki, birçok kişi artık şampiyon olmasına gerek kalmadığını çünkü servet kazandıklarına dair yorumlarda bulundu! Sezonun ilk MasterClass’ı büyük bir heyecanla beklenirken, gelen ifşa her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu’nda yemeklerini tadıma hazırlamıştı. Konsolosluk çalışanları ise yemeklere oyunu vermiş; stüdyoda bu oylar tek tek açıklanmıştı. Kırmızı takımın kazandığı Masterchef yarışmasında kavgalar bitmek nedir bilmedi. Yeni bölümde MasterClass yapılacağı şefler tarafından açıklanmıştı ki, kazanan isim belli oldu! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.