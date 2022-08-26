Dolar Mı, Euro Mu? Hangisine Yatırım Yapmak Daha Mantıklı? Dolar’ın Euro’yu Geçmesi Sonrasında Yatırımcılar Tedirgin! İşte Uzmanlardan Yatırım Tavsiyeleri!
Son zamanlarda Dolar’ın Euro’yu geçmesi nedeni ile piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların kafasını hayli karıştırmakta. Yatırım yapmak isteyenler ise hangi kura yatırım yapmanın daha kârlı olacağını araştırıyor. Peki, Dolar mı, Euro mu? Hangisi daha çok kazandırıyor. İşte tüm merak edilen detaylar ve yatırım tavsiyeleri.
Ülkemizde güncel olarak artan enflasyon ve kur artışları hayat pahalılığını artırırken büyük ya da küçük birikim sahibi olan kişiler artan bu kurlar üzerinden döviz satın alıp bozdurarak para kazanma yoluna da başvurmakta. Ülkemizde ithalatın çok büyük öneme sahip olması nedeni ile günlük hayatta kullanımda olan birçok ürünün fiyatları kurlar üzerinden hesaplanarak yapılmakta. Bu nedenle de döviz kurlarının önemi daha da artarken yatırım yapmak isteyenler de kur yatırımlarına yöneliyor. Ancak dünya genelinde Dolar’ın Euro’yu geçerek tarihi bir olayla geride bırakmasının ardından yatırımcıların kafası karışmış durumda. İşte yatırımcılara yön verecek Dolar ve Euro için yatırım tavsiyeleri.
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26 Ağu 2022 - 14:57 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.