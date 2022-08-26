Dolar Mı, Euro Mu? Hangisine Yatırım Yapmak Daha Mantıklı? Dolar’ın Euro’yu Geçmesi Sonrasında Yatırımcılar Tedirgin! İşte Uzmanlardan Yatırım Tavsiyeleri!

Ülkemizde güncel olarak artan enflasyon ve kur artışları hayat pahalılığını artırırken büyük ya da küçük birikim sahibi olan kişiler artan bu kurlar üzerinden döviz satın alıp bozdurarak para kazanma yoluna da başvurmakta. Ülkemizde ithalatın çok büyük öneme sahip olması nedeni ile günlük hayatta kullanımda olan birçok ürünün fiyatları kurlar üzerinden hesaplanarak yapılmakta. Bu nedenle de döviz kurlarının önemi daha da artarken yatırım yapmak isteyenler de kur yatırımlarına yöneliyor. Ancak dünya genelinde Dolar’ın Euro’yu geçerek tarihi bir olayla geride bırakmasının ardından yatırımcıların kafası karışmış durumda. İşte yatırımcılara yön verecek Dolar ve Euro için yatırım tavsiyeleri.

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