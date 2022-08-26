Volkan Demirel Eşinden Bikinili Pozlar! “Bir İçim Su!” Nefes Kesen Vücudunu Sergiledi; Hayranları Kalpten Gitti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!
Mutlu bir evlilik sürdüren Volkan Demirel ve Zeynep Sever çifti, şimdilerde yaptıkları paylaşımlar ile dikkat çeker hale geldi. Uzunca yıllar Fenerbahçe’nin kaleciliğini yapan, ardından ise, teknik direktörlük yapmaya başlayan Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz gülerde yeni bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşımı ve detaylar...
Mutlu bir evlilik sürdüren Volkan Demirel ve Zeynep Sever çifti, şimdilerde yaptıkları paylaşımlar ile dikkat çeker hale geldi. Uzunca yıllar Fenerbahçe’nin kaleciliğini yapan, ardından ise, teknik direktörlük yapmaya başlayan Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz gülerde yeni bir paylaşım yaptı. Zeynep Sever Demirel’in paylaşımı sosyal medyaya damgasını vururken, ünlü isme gelen yorumlar da herkesi şaşırttı! Peki, Zeynep Sever Demirel, ne paylaştı? Zeynep Sever Demirel, nasıl bir paylaşım yaptı? Zeynep Sever Demirel’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
26 Ağu 2022 - 14:56 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.