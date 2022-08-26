Volkan Demirel Eşinden Bikinili Pozlar! “Bir İçim Su!” Nefes Kesen Vücudunu Sergiledi; Hayranları Kalpten Gitti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!

Mutlu bir evlilik sürdüren Volkan Demirel ve Zeynep Sever çifti, şimdilerde yaptıkları paylaşımlar ile dikkat çeker hale geldi. Uzunca yıllar Fenerbahçe’nin kaleciliğini yapan, ardından ise, teknik direktörlük yapmaya başlayan Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz gülerde yeni bir paylaşım yaptı. Zeynep Sever Demirel’in paylaşımı sosyal medyaya damgasını vururken, ünlü isme gelen yorumlar da herkesi şaşırttı! Peki, Zeynep Sever Demirel, ne paylaştı? Zeynep Sever Demirel, nasıl bir paylaşım yaptı? Zeynep Sever Demirel’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…