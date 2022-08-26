Merve Oflaz’ın Renkli Bikinisini Giydi, Nefesleri Kesti! Fit ve Kusursuz Fiziğiyle… “Ortalık Yangın Yeri!” Acun Bile Bu Hallerini Tanıyamaz!

Survivor yarışmasının ardından popülerliğini artıran Merve Oflaz, bir süre önce tatile çıktı. Tatiline hala devam eden Survivor Merve Oflaz’ın tatilinden yeni pozlar ortaya çıktı. Merve Oflaz’ın kendi paylaştığı bikinili pozları, sosyal medyaya damgasını vururken; sosyal medya kullanıcılarının da bir hayli dikkatini çekti! Peki, Merve Oflaz ne paylaştı? Merve Oflaz, nasıl bir paylaşım yaptı? Merve Oflaz’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…