Merve Oflaz’ın Renkli Bikinisini Giydi, Nefesleri Kesti! Fit ve Kusursuz Fiziğiyle… “Ortalık Yangın Yeri!” Acun Bile Bu Hallerini Tanıyamaz!
Survivor yarışmasının ardından popülerliğini artıran Merve Oflaz, bir süre önce tatile çıktı. Tatiline hala devam eden Survivor Merve Oflaz’ın tatilinden yeni pozlar ortaya çıktı. Merve Oflaz’ın kendi paylaştığı bikinili pozları, sosyal medyaya damgasını vururken; sosyal medya kullanıcılarının da bir hayli dikkatini çekti! İşte Merve Oflaz ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Survivor yarışmasının ardından popülerliğini artıran Merve Oflaz, bir süre önce tatile çıktı. Tatiline hala devam eden Survivor Merve Oflaz’ın tatilinden yeni pozlar ortaya çıktı. Merve Oflaz’ın kendi paylaştığı bikinili pozları, sosyal medyaya damgasını vururken; sosyal medya kullanıcılarının da bir hayli dikkatini çekti! Peki, Merve Oflaz ne paylaştı? Merve Oflaz, nasıl bir paylaşım yaptı? Merve Oflaz’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
26 Ağu 2022 - 15:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.