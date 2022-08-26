Saba Tümer’in Tekne Pozu Yürekleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Kimse 51 Yaşında Demez; Fit Halleriyle Akılları Başlardan Aldı!
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Saba Tümer, kuşkusuz hafızalara attığı şen kahkahalar ile kazındı. Birçok program ile seyircisinin karşısına çıkan Saba Tümer, sezonu bu sene erken açtı. Sezonu kapatmaya ise, hiç niyeti olmayan Saba Tümer, geçtiğimiz gün tatilinden bir poz daha verdi. Uzun zamandır ortaıkta olmayan Saba Tümer'le ilgili son detaylar haberimizde...
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Saba Tümer, kuşkusuz hafızalara attığı şen kahkahalar ile kazındı. Birçok program ile seyircisinin karşısına çıkan Saba Tümer, sezonu bu sene erken açtı. Sezonu kapatmaya ise, hiç niyeti olmayan Saba Tümer, geçtiğimiz gün tatilinden bir poz daha verdi. Öte yandan Saba Tümer’in o tatil pozu, sosyal medyaya damga vurdu! Peki, Saba Tümer ne paylaştı? Saba Tümer, nasıl bir paylaşım yaptı? Saba Tümer’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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26 Ağu 2022 - 15:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.