Nihat Doğan ve Eşinin Balayı Pozu Olay Yarattı! 3 Aylık Hamile Eşiyle Skandal Bir Düğünle Evlenmişti… “Bu Ne Hal Nihat!”
Geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız dünya evine giren Nihat Doğan ve Arezoo Gharlar çifti, evliliklerini kutlamak için balayına çıktı. Tatilden ilk pozu paylaşan Nihat Doğan ve Arezoo Gharlar çiftinden paylaşım üç aylık bebek beklediği öğrenilen Arezoo Gharlar’dan geldi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız dünya evine giren Nihat Doğan ve Arezoo Gharlar çifti, evliliklerini kutlamak için balayına çıktı. Tatilden ilk pozu paylaşan Nihat Doğan ve Arezoo Gharlar çiftinden paylaşım üç aylık bebek beklediği öğrenilen Arezoo Gharlar’dan geldi. Arezoo Gharlar’ın fotoğrafın altına düştüğü yorum ise, sosyal medya kullanıcıları tarafından çok manidar bulundu! Peki, Nihat Doğan’ın eşi Arezoo Gharlar ne paylaştı, paylaşımının altına ne notu düştü? Arezoo Gharlar nereli, kimdir, kaç yaşında, hamile? İşte, detaylar…
26 Ağu 2022 - 15:25 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.