Nihat Doğan ve Eşinin Balayı Pozu Olay Yarattı! 3 Aylık Hamile Eşiyle Skandal Bir Düğünle Evlenmişti… “Bu Ne Hal Nihat!”

Geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız dünya evine giren Nihat Doğan ve Arezoo Gharlar çifti, evliliklerini kutlamak için balayına çıktı. Tatilden ilk pozu paylaşan Nihat Doğan ve Arezoo Gharlar çiftinden paylaşım üç aylık bebek beklediği öğrenilen Arezoo Gharlar’dan geldi. Arezoo Gharlar’ın fotoğrafın altına düştüğü yorum ise, sosyal medya kullanıcıları tarafından çok manidar bulundu! Peki, Nihat Doğan’ın eşi Arezoo Gharlar ne paylaştı, paylaşımının altına ne notu düştü? Arezoo Gharlar nereli, kimdir, kaç yaşında, hamile? İşte, detaylar…