Alişan’ın Eski Nişanlısı, Esra Erol’un Kardeşi Minicik Elbisesiyle Dudak Isırttı! “Alişan Büyük Kayıp Yaşamış!” Fit Vücudunu Sergileyince Olanlar Oldu!
Bir dönem Alişan’la aşk yaşayan Esra Erol’un kardeşi Eda Erol, minicik bir elbise giyerek dudakları uçuklattı! Hayranlarından “Alişan büyük kayıp yaşamış” yorumlarını alan güzel isim, fit vücudunu sergileyince olanlar oldu! Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Eda Erol, magazin dünyasını resmen fiziğiyle salladı! İşte Eda Erol’un çok konuşulan o pozları…
Alişan, geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en kısa sürede evleneceğine dair söz vermiş ve Esra Erol’un kardeşine aşık olmuştu. Nişanlanma süreci yaşayan ve günlerce konuşulacak bir törene imzasını atan Eda Erol ve Alişan, birkaç ay sonra nişanı atma kararı almışlardı. Alişan, “Nişan, iki insanın birbirini tanıma sürecidir. Biz devam edemeyeceğimizi üzülerek duyurmak istiyoruz” açıklamasında bulunarak Eda Erol’la ayrıldığını açıklamıştı. Çok geçmeden Alişan, Buse Varol’la evlenme kararı almıştı. O dönemler adı çok anılan Eda Erol’un sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.