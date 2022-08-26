- 26 Ağu 2022 - 21:19

Alişan’ın Eski Nişanlısı, Esra Erol’un Kardeşi Minicik Elbisesiyle Dudak Isırttı! “Alişan Büyük Kayıp Yaşamış!” Fit Vücudunu Sergileyince Olanlar Oldu!

Bir dönem Alişan’la aşk yaşayan Esra Erol’un kardeşi Eda Erol, minicik bir elbise giyerek dudakları uçuklattı! Hayranlarından “Alişan büyük kayıp yaşamış” yorumlarını alan güzel isim, fit vücudunu sergileyince olanlar oldu! Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Eda Erol, magazin dünyasını resmen fiziğiyle salladı! İşte Eda Erol’un çok konuşulan o pozları…

Alişan, geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en kısa sürede evleneceğine dair söz vermiş ve Esra Erol’un kardeşine aşık olmuştu. Nişanlanma süreci yaşayan ve günlerce konuşulacak bir törene imzasını atan Eda Erol ve Alişan, birkaç ay sonra nişanı atma kararı almışlardı. Alişan, “Nişan, iki insanın birbirini tanıma sürecidir. Biz devam edemeyeceğimizi üzülerek duyurmak istiyoruz” açıklamasında bulunarak Eda Erol’la ayrıldığını açıklamıştı. Çok geçmeden Alişan, Buse Varol’la evlenme kararı almıştı. O dönemler adı çok anılan Eda Erol’un sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Ağu 2022 - 21:19 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Cemre Baysel’in Göğüs Dekolteli Paylaşımı Yürekleri Yaktırdı! “Peri Gibi Kızsın Be! Çekiciliği, Fiziği, Tatlılığı Başları Döndürdü! Beğeni Rekoru Kırıldı… mask
Cemre Baysel’in Göğüs Dekolteli Paylaşımı Yürekleri Yaktırdı! “Peri Gibi Kızsın Be! Çekiciliği, Fiziği, Tatlılığı Başları Döndürdü! Beğeni Rekoru Kırıldı…
Masterchef Yarışmacıları Öpüşürken Görüntülendi! Acun Ilıcalı Acil Toplantı Yapıyor; Meğer İki İsim Yıllar Önce… Sosyal Medya Bu İddiayı Konuşuyor! mask
Masterchef Yarışmacıları Öpüşürken Görüntülendi! Acun Ilıcalı Acil Toplantı Yapıyor; Meğer İki İsim Yıllar Önce… Sosyal Medya Bu İddiayı Konuşuyor!
Defne Samyeli’den Küvet Başında Derin Dekolteli Mayo Pozu! Yine Ezber Bozdu, Yine Sınırı Geçti… “Ateşimizi Harladın Be Kadın!” mask
Defne Samyeli’den Küvet Başında Derin Dekolteli Mayo Pozu! Yine Ezber Bozdu, Yine Sınırı Geçti… “Ateşimizi Harladın Be Kadın!”
Survivor Sema’nın Sütyenli Pozları Hastanelik Etti! “Kalp Çarpıntısı Nedir Bilir Misin?” Bacakları, Karın Kasları... Her Yerinden Ayrı Bir Çekicilik Akıyor! mask
Survivor Sema’nın Sütyenli Pozları Hastanelik Etti! “Kalp Çarpıntısı Nedir Bilir Misin?” Bacakları, Karın Kasları... Her Yerinden Ayrı Bir Çekicilik Akıyor!
Mahkum Dizisinin Büge’si Denizi Arkasına Aldı; Fiziğini Öne! Yürekleri Yerinden Çıkardı, Bakanlar Hayran Kaldı! “Türkan Şoray’ın Kızı Gibi!” Alev Alev… mask
Mahkum Dizisinin Büge’si Denizi Arkasına Aldı; Fiziğini Öne! Yürekleri Yerinden Çıkardı, Bakanlar Hayran Kaldı! “Türkan Şoray’ın Kızı Gibi!” Alev Alev…
Gönül Dağı Dilek Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! Süper Mini, Askılı Elbisesiyle Başları Vertigo Gibi Döndürdü! “Bizim Bir Kalbimiz Var!” O Paylaşım… mask
Gönül Dağı Dilek Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! Süper Mini, Askılı Elbisesiyle Başları Vertigo Gibi Döndürdü! “Bizim Bir Kalbimiz Var!” O Paylaşım…
Kıvanç Tatlıtuğ’un Eşi Bir Deri Bir Kemik Kaldı! Yavrusunu Kucağına Aldıktan Sonra Doğum Kilolarından Eser Bırakmadı! “En Güzel Anne!” mask
Kıvanç Tatlıtuğ’un Eşi Bir Deri Bir Kemik Kaldı! Yavrusunu Kucağına Aldıktan Sonra Doğum Kilolarından Eser Bırakmadı! “En Güzel Anne!”
Seda Sayan Kocasının Yanında Yaptı Yine Yapacağını! Kalçasını Kıvıra Kıvıra… “Yaşıtların Hastanelerde Farkında Mısın?” Süper Mini Elbisesiyle Stüdyoyu Yaktıkça Yaktı… mask
Seda Sayan Kocasının Yanında Yaptı Yine Yapacağını! Kalçasını Kıvıra Kıvıra… “Yaşıtların Hastanelerde Farkında Mısın?” Süper Mini Elbisesiyle Stüdyoyu Yaktıkça Yaktı…
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Ölümden Döndü! O Anları Tek Tek Anlattı; Başına Gelenler Kabul Edilir Değil… “Yok Artık!” mask
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Ölümden Döndü! O Anları Tek Tek Anlattı; Başına Gelenler Kabul Edilir Değil… “Yok Artık!”
Masterchef Burak Kaya Yarışmadan Çekildi! Mehmet Şef, Bir Gram Acımadı; “Bizim Vizyonumuzda Zaten Sana Yer Yok!” Dedi… Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Burak Kaya Yarışmadan Çekildi! Mehmet Şef, Bir Gram Acımadı; “Bizim Vizyonumuzda Zaten Sana Yer Yok!” Dedi… Neler Oldu Neler…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Patatesleriniz Filizleniyorsa Dikkat! Sağlığınızdan Olmayın; Sadece Bunu Yapın! Zamlardan Sonra Herkes Bu Hamleyi Yapmaya Başladı! Tek Bir Çürüme Bile Oluşmayacak… mask
Patatesleriniz Filizleniyorsa Dikkat! Sağlığınızdan Olmayın; Sadece Bunu Yapın! Zamlardan Sonra Herkes Bu Hamleyi Yapmaya Başladı! Tek Bir Çürüme Bile Oluşmayacak…
Alişan’ın Eski Nişanlısı, Esra Erol’un Kardeşi Minicik Elbisesiyle Dudak Isırttı! “Alişan Büyük Kayıp Yaşamış!” Fit Vücudunu Sergileyince Olanlar Oldu! mask
Alişan’ın Eski Nişanlısı, Esra Erol’un Kardeşi Minicik Elbisesiyle Dudak Isırttı! “Alişan Büyük Kayıp Yaşamış!” Fit Vücudunu Sergileyince Olanlar Oldu!
Survivor Sema’nın Sütyenli Pozları Hastanelik Etti! “Kalp Çarpıntısı Nedir Bilir Misin?” Bacakları, Karın Kasları... Her Yerinden Ayrı Bir Çekicilik Akıyor! mask
Survivor Sema’nın Sütyenli Pozları Hastanelik Etti! “Kalp Çarpıntısı Nedir Bilir Misin?” Bacakları, Karın Kasları... Her Yerinden Ayrı Bir Çekicilik Akıyor!
Defne Samyeli’den Küvet Başında Derin Dekolteli Mayo Pozu! Yine Ezber Bozdu, Yine Sınırı Geçti… “Ateşimizi Harladın Be Kadın!” mask
Defne Samyeli’den Küvet Başında Derin Dekolteli Mayo Pozu! Yine Ezber Bozdu, Yine Sınırı Geçti… “Ateşimizi Harladın Be Kadın!”
Masterchef Yarışmacıları Öpüşürken Görüntülendi! Acun Ilıcalı Acil Toplantı Yapıyor; Meğer İki İsim Yıllar Önce… Sosyal Medya Bu İddiayı Konuşuyor! mask
Masterchef Yarışmacıları Öpüşürken Görüntülendi! Acun Ilıcalı Acil Toplantı Yapıyor; Meğer İki İsim Yıllar Önce… Sosyal Medya Bu İddiayı Konuşuyor!
Cemre Baysel’in Göğüs Dekolteli Paylaşımı Yürekleri Yaktırdı! “Peri Gibi Kızsın Be! Çekiciliği, Fiziği, Tatlılığı Başları Döndürdü! Beğeni Rekoru Kırıldı… mask
Cemre Baysel’in Göğüs Dekolteli Paylaşımı Yürekleri Yaktırdı! “Peri Gibi Kızsın Be! Çekiciliği, Fiziği, Tatlılığı Başları Döndürdü! Beğeni Rekoru Kırıldı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL