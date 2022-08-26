Alişan’ın Eski Nişanlısı, Esra Erol’un Kardeşi Minicik Elbisesiyle Dudak Isırttı! “Alişan Büyük Kayıp Yaşamış!” Fit Vücudunu Sergileyince Olanlar Oldu!

Alişan, geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en kısa sürede evleneceğine dair söz vermiş ve Esra Erol’un kardeşine aşık olmuştu. Nişanlanma süreci yaşayan ve günlerce konuşulacak bir törene imzasını atan Eda Erol ve Alişan, birkaç ay sonra nişanı atma kararı almışlardı. Alişan, “Nişan, iki insanın birbirini tanıma sürecidir. Biz devam edemeyeceğimizi üzülerek duyurmak istiyoruz” açıklamasında bulunarak Eda Erol’la ayrıldığını açıklamıştı. Çok geçmeden Alişan, Buse Varol’la evlenme kararı almıştı. O dönemler adı çok anılan Eda Erol’un sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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