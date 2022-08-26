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26 Ağu 2022 - 21:19

Patatesleriniz Filizleniyorsa Dikkat! Sağlığınızdan Olmayın; Sadece Bunu Yapın! Zamlardan Sonra Herkes Bu Hamleyi Yapmaya Başladı! Tek Bir Çürüme Bile Oluşmayacak…

Patates, herkesin yemekten en çok hoşlandığı mükemmel gıdalardan bir tanesidir! Her evin, her sofranın olmazsa olmazı patates, filizlenince çöpe atılmak zorunda kalıyor. Filizlenen patateslerin, hem sağlığa hem de cebe olan zararı biliniyorken; ortaya çıkan bir taktik, milyonları rahatlattı! Tek bir çürümenin ve filizlenmenin olmayacağı patateslerinizi bu taktikle uzun bir süre tüketebilirsiniz; hem de 6 – 7 ay kadar! Peki, nedir bu patatesin filizlenmemesini sağlayan formül?