Dar Gelirli Ailelere Müjde! Aylık 450 TL, 550 TL ve 600 TL’lik Ek Gelir Yardımı! İşte Ek Gelir Yardımı Alacak Kişiler ve Ek Yardım Alabilmek İçin Gerekenler!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli ve ekonomik olarak problem yaşayan vatandaşlara ek gelir kapsamında sosyal yardımlar yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda 12 ay süre ile her ay ailelere 450, 550 ve 600 TL yardım gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yardımından yararlanmak için gerekenler ise şu şekilde.
Ülkemizde yaşanan ekonomik problemler etkisini hissettirmeye devam ediyor. Artan enflasyon ve kurlar nedeni ile akaryakıttan gıdaya, elektronikten giyime kadar pek çok alanda binlerce üründe yaşanan fiyat artışları ise vatandaşları zor durumda bırakmaya devam ediyor.
Bununla birlikte ürünlerin fiyatlarının günden güne daha da zamlanması ile tüketicilerin ekonomik zorlukları iyice artmakta. Vatandaşların bir numaralı sorunlarından biri olan bu probleme ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çözüm getiriyor. Yaptığı birçok sosyal yardıma bir yenisini daha ekleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ise yeni desteğinden yararlanmak için yapılması gerekenler ise şu şekilde.
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31 Ağu 2022 - 00:13 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.