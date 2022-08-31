Dar Gelirli Ailelere Müjde! Aylık 450 TL, 550 TL ve 600 TL’lik Ek Gelir Yardımı! İşte Ek Gelir Yardımı Alacak Kişiler ve Ek Yardım Alabilmek İçin Gerekenler!

Ülkemizde yaşanan ekonomik problemler etkisini hissettirmeye devam ediyor. Artan enflasyon ve kurlar nedeni ile akaryakıttan gıdaya, elektronikten giyime kadar pek çok alanda binlerce üründe yaşanan fiyat artışları ise vatandaşları zor durumda bırakmaya devam ediyor.

Bununla birlikte ürünlerin fiyatlarının günden güne daha da zamlanması ile tüketicilerin ekonomik zorlukları iyice artmakta. Vatandaşların bir numaralı sorunlarından biri olan bu probleme ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çözüm getiriyor. Yaptığı birçok sosyal yardıma bir yenisini daha ekleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ise yeni desteğinden yararlanmak için yapılması gerekenler ise şu şekilde.

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