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27 Ağu 2022 - 10:58

Gönül Dağı Asuman’ın Süper Mini Eteğinden Verdiği Dekolte Tansiyonları Çıkarttı! “Libidomuzu Yükseltiyorsunuz!” Instagram, Twitter Herkes Onun Bu Pozlarını Konuşuyor! Fiziğiyle…

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın süper minili pozları tansiyonları yükselttikçe yükseldi! Hayranlarından “Libidomuzu yükseltiyorsun” yorumlarını alan Hazal Çağlar’ın son halini görenler ise fiziği karşısında büyülendi! Instagram, Twitter gibi sosyal medya mecralarının kendisini konuşmasına olanak sağlayan Hazal Çağlar, herkesi şaşırttı! İşte merak edilenler…