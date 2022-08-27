- 27 Ağu 2022 - 10:58 G: 27 Ağu 2022 - 11:21

Gönül Dağı Asuman’ın Süper Mini Eteğinden Verdiği Dekolte Tansiyonları Çıkarttı! “Libidomuzu Yükseltiyorsunuz!” Instagram, Twitter Herkes Onun Bu Pozlarını Konuşuyor! Fiziğiyle…

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın süper minili pozları tansiyonları yükselttikçe yükseldi! Hayranlarından “Libidomuzu yükseltiyorsun” yorumlarını alan Hazal Çağlar’ın son halini görenler ise fiziği karşısında büyülendi! Instagram, Twitter gibi sosyal medya mecralarının kendisini konuşmasına olanak sağlayan Hazal Çağlar, herkesi şaşırttı! İşte merak edilenler…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, yakın zamanda ekranlara gelmeye başlayacaktı. Dizide Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar kalpleri yerinden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Ağu 2022 - 10:58 Ankara- Yaşam

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