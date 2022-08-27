Eda Ece’nin Yıllar Önceki Halleri Gözleri Yuvalarından Çıkarmış! “Estetiğin Yüzü Suyu Hürmetine…” Öyle Bir Hale Gelmiş Ki, İnanılır Gibi Değil!

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, yakın zamanda ekranlara gelmeye başlayacaktı. Yıldız karakteriyle hem çok beğenilen hem de artık halktan biri olan Eda Ece, karakterine öyle iyi hayat veriyordu ki, birçok kişi Eda Ece’yi “Yıldız” olarak tanımlıyordu. Yıldız karakteriyle hayatında müthiş bir çıkış yakalayan Eda Ece’nin yıllar önceki hali ortaya çıkınca sosyal medya sallandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!