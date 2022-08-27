- 27 Ağu 2022 - 11:32 G: 27 Ağu 2022 - 11:53

Eda Ece’nin Yıllar Önceki Halleri Gözleri Yuvalarından Çıkarmış! “Estetiğin Yüzü Suyu Hürmetine…” Öyle Bir Hale Gelmiş Ki, İnanılır Gibi Değil!

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece’nin yıllar önceki hali sosyal medyada yankı uyandırdı! “Estetiğin yüzü suyu hürmetine” yorumlarını alan Eda Ece, öyle bir hale gelmiş ki, inanılır gibi değil! İşte Eda Ece’nin sadece birkaç yıl içerisindeki değişimi…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, yakın zamanda ekranlara gelmeye başlayacaktı. Yıldız karakteriyle hem çok beğenilen hem de artık halktan biri olan Eda Ece, karakterine öyle iyi hayat veriyordu ki, birçok kişi Eda Ece’yi “Yıldız” olarak tanımlıyordu. Yıldız karakteriyle hayatında müthiş bir çıkış yakalayan Eda Ece’nin yıllar önceki hali ortaya çıkınca sosyal medya sallandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Ağu 2022 - 11:32 Ankara- Yaşam

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