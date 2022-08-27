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27 Ağu 2022 - 11:56

Müge Anlı’ya 3 Aylık Kocasından Bomba Jest! “Romantiklik Deyince de Sen Be Şinasi Enişte!” Müge Anlı’nın Neden Sırılsıklam Aşık Olduğu Belli Oldu…

Haziran ayının son günlerinde dünya evine giren Müge Anlı, hayranlarını şoktan şoka sokmuştu. Evliliğe ve aşka inanmayan Müge Anlı, programında sarf ettiği sözlerle bunu destekliyordu! 3 ay önce mutluluğa “Evet” dediği isim Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan Müge Anlı’ya gelen bomba jest; “Romantiklik deyince de sen be Şinasi Enişte” yorumlarına neden oldu! “Bekarlığın son kalesi” olarak anılan Müge Anlı’nın sırılsıklam aşık olma sebebi bu sayede ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…