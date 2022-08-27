Müge Anlı’ya 3 Aylık Kocasından Bomba Jest! “Romantiklik Deyince de Sen Be Şinasi Enişte!” Müge Anlı’nın Neden Sırılsıklam Aşık Olduğu Belli Oldu…
Haziran ayının son günlerinde dünya evine giren Müge Anlı, hayranlarını şoktan şoka sokmuştu. Evliliğe ve aşka inanmayan Müge Anlı, programında sarf ettiği sözlerle bunu destekliyordu! 3 ay önce mutluluğa “Evet” dediği isim Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan Müge Anlı’ya gelen bomba jest; “Romantiklik deyince de sen be Şinasi Enişte” yorumlarına neden oldu! “Bekarlığın son kalesi” olarak anılan Müge Anlı’nın sırılsıklam aşık olma sebebi bu sayede ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Programda ele aldığı konularla gündemden düşmek nedir bilmeyen Müge Anlı; milyonlarca kişinin kalbine dokunmuştu. Kayıp, kaçırılma ve faili meçhul cinayetleri çözerek adını bir marka haline getiren Müge Anlı, 3. kez evlilik kararı aldığını duyurunca sevenleri şok olmuştu. Sessiz sedasız bir düğün yapan Müge Anlı’nın kocasından gelen romantik jest, “Bize de nasip olur mu?” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.