- 27 Ağu 2022 - 12:34 G: 27 Ağu 2022 - 12:37

İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak’ın Yaşını Duyan Şoktan Şoka Girdi! Kardeşi İdo Tatlıses’le Arasındaki Yaş Farkı Nevir Döndürdü! Meğer…

Geçtiğimiz gün ölümden dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, çocuklarını bir araya getirdi. Kazadan hastaneye kadar babalarından yanından ayrılmayan çocuklarından olan Dilan Çıtak ve İdo, aynı zamanda ünlü ismin akşam sahnesinde de yanındaydı. Bir süredir küs olduğu bilinen ikilinin sahneye birlikte çıkması ise, gözleri bir kez daha Tatlıses ve ailesine çevirtti. İşte Dilan Çıtak ile ilgili merak edilen son detaylar...

Geçtiğimiz gün ölümden dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, çocuklarını bir araya getirdi. Kazadan hastaneye kadar babalarından yanından ayrılmayan çocuklarından olan Dilan Çıtak ve İdo, aynı zamanda ünlü ismin akşam sahnesinde de yanındaydı. Bir süredir küs olduğu bilinen ikilinin sahneye birlikte çıkması ise, gözleri bir kez daha Tatlıses ve ailesine çevirtti. Peki, İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak kimdir, kaç yaşında? Dilan Çıtak’ın annesi kim? Dilan Çıtak ile İdo barıştı mı? İşte, detaylar…

27 Ağu 2022 - 12:34 - Magazin

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