Her burcun insanı şimdilerde kolay zamanlar geçirmiyor. Bazı burçlar, eylül ayının sefasını sürmeye hazırlanırken; bazı burçlar için kabus gibi geçecek olan eylül ayı gitgide yaklaşmaya başlıyor. Eylül ayından sağlıklarından maddi konulara kadar birçok alanda sorun yaşayacak olan bu burçlar ise, listemizdeki yerini çoktan almış bulunuyor! Peki, eylül ayında hayatı terse dönecek burçlar hangileri? İşte “nereden geldi bu eylül!” deyip; her gün ağlayacak burçlar…