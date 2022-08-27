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27 Ağu 2022 - 12:27

Masterchef Yarışmasında Tokatlara Patlayan Kriz! “Arabayı Vermeyen Acun, Bunu mu Verecek?” Tepkiler Arka Arkaya, Adları Çıktı Dokuza İnmez Sekize…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bomba bir kriz baş gösterdi! Batuhan Karacakaya’ya verilemeyen arabanın yeniden gündem olması herkesi şaşırtsa bile birçok kişi “Arabayı vermeyi Acun, bunu mu verecek!” yorumlarında bulundular! Tepkileri arka arkaya alan Acun Medya’nın dokuza çıkan adının sekize inmeyeceği bir kez daha gözler önüne serildi! İşte merak edilenler…