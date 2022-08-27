- 27 Ağu 2022 - 12:27 G: 27 Ağu 2022 - 12:53

Masterchef Yarışmasında Tokatlara Patlayan Kriz! “Arabayı Vermeyen Acun, Bunu mu Verecek?” Tepkiler Arka Arkaya, Adları Çıktı Dokuza İnmez Sekize…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bomba bir kriz baş gösterdi! Batuhan Karacakaya’ya verilemeyen arabanın yeniden gündem olması herkesi şaşırtsa bile birçok kişi “Arabayı vermeyi Acun, bunu mu verecek!” yorumlarında bulundular! Tepkileri arka arkaya alan Acun Medya’nın dokuza çıkan adının sekize inmeyeceği bir kez daha gözler önüne serildi! İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasında MasterClass’ın ilk adımları yapılmıştı. Mehmet Şef balık üzerine, Somer Şef tavuk üzerine, Danilo Zanna ise pastacılık kreması üzerine eğitimler vermiş ve yarışmacılardan aynılarını yapmayı istemişlerdi! MasterClass’ın kazananı ise yapmış olduklarıyla Çağatay olmuştu. Yarışmada kendisini ön plana çıkaran Çağatay’a verilen ödül ise olay yarattı! İşte merak edilenler…

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27 Ağu 2022 - 12:27 Ankara- Yaşam

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