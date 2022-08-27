Burçların karakteristik özellikleri bir yana önemsenmeyen fiziksel özellikleri, her zaman insanlar arasındaki benzer kemiksi yapıların nedeni olarak biliniyor. Öyle ki bazı burçların omuzları tipik olarak çok genişken, bazı burçların boyları ise, tipik olarak çok kısa oluyor. Bu listede yer alan burçlar ise, endamlı ve boylu poslu olanlar olarak biliniyor! Peki, duruşundan kalite akan, bir bakanın hayran kaldığı burçlar hangileridir? İşte endamı yetecek burçlar…