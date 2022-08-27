Hangi Burç İçin Aldatmanın Hiçbir Önemi Yok? İşte Sağlam Pabuç Olmayan, Karaktersiz Burçlar…

Aldatmalar ve aldatmaların ortaya çıkardığı sadakatsizlikler, ilişkilerin bitmesinin temelini oluşturuyor. İlişkileri son derece temelinden sarsan bu durum, bazen kişilerinde elinde olmadan meydana geliyor. Yani aldatmak ya da kandırmak bazı insanların ruhunda doğuştan bulunuyor. Söz konusu ruh ve karakter olduğunda ise, devreye elbette hemencecik burçlar giriyor! Peki, hangi burç için aldatmanın hiçbir önemi yok? İşte sağlam pabuç olmayan, karaktersiz burçlar…

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